Limitar deducciones del ISR en Paquete Económico 2027 afectaría a Pymes, advierte IMEF

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Limitar deducciones del ISR reduciría rentabilidad. Foto: Cuartoscuro

La propuesta para limitar las deducciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) a empresas podría elevar la carga impositiva, dañando su rentabilidad ante márgenes estrechos; esto, además de poner en riesgo a los negocios, frenaría la inversión, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, señaló que las restricciones afectarían especialmente a pequeñas y medianas empresas, debido a que operan con márgenes de utilidad estrechos.

“Las restricciones afectarán la rentabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pudiendo llevarlas a generar pérdidas o, en el mejor de los casos, un magro retorno sobre la inversión”. Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF.

Deducciones del ISR: ¿qué sectores serían los más afectados?

Víctor Manuel Barajas, presidente del Comité de Estudios Fiscales del IMEF, señaló que sectores como distribución, manufactura y comercialización serían de los más afectados por la propuesta.

Explicó que el planteamiento contempla diferir las deducciones que no puedan aplicarse hasta por 20 ejercicios, aunque sujetas a los mismos límites, lo que, dijo, genera incertidumbre sobre su recuperación efectiva.

El especialista advirtió que, en un escenario extremo, las empresas con márgenes reducidos podrían dejar de generar utilidades y enfrentar dificultades para aprovechar pérdidas de ejercicios anteriores.

Esto podría traducirse en afectaciones al empleo e incluso cierres de empresas, señaló Barajas.

También planteó que el Congreso debería analizar la medida de manera diferenciada para limitar su impacto en industrias o sectores que pudieran resultar más afectados por el incremento en los impuestos.

IMEF alerta por impacto en inversión y precios

El organismo también advirtió que las empresas y comercios podrían enfrentar presiones para ajustar sus precios con el objetivo de compensar el impacto de una mayor carga fiscal, lo que podría generar presión inflacionaria.

Para el IMEF, el problema también alcanza a la inversión nacional y extranjera.

Gutiérrez explicó que los inversionistas necesitan estabilidad y condiciones que permitan prever un retorno sobre el capital en el largo plazo.

“Un inversionista extranjero o nacional lo que requiere es esta estabilidad para poder poner su dinero dentro de México, generar de esta manera empleo y generar de esta forma crecimiento, pero si no hay seguridad de largo plazo y la sostenibilidad para tener el retorno de su inversión en el tiempo, eso es lo que nos causa el problema”. Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF

La presidenta nacional del IMEF consideró que las medidas podrían comprometer el crecimiento futuro de la economía, al reducir las expectativas de rentabilidad sobre el capital de riesgo.

Ante este panorama, la iniciativa privada deberá asumir su rol en las mesas de trabajo que abra el Congreso, para concientizar sobre las afectaciones, que podrían ser devastadoras.

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