Baja el petróleo este 16 de septiembre por cargamentos adicionales de Arabia Saudita

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Días antes, se registró un incremento de tres dólares. Foto: Reuters

Los precios del petróleo bajaron para este miércoles 16 de septiembre ante el ofrecimiento de cargamentos adicionales de crudo por parte de Arabia Saudita que alivian las interrupciones en el suministro por los conflictos en Medio Oriente.

A las 0926 GMT, los futuros del crudo Brent disminuyeron 59 centavos, un 0.54%, quedando en 108.16 dólares por barril. En cambio, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) disminuyó 1.2 dólares, un 1.13%, obteniendo un valor de 104.63 dólares por barril.

En cambio, los futuros europeos de gasóleo cerraron el 15 de septiembre con un máximo histórico de precios, alcanzando su nivel intradía más alto desde abril, lo que refleja la escasez en los mercados de combustible.

Antes de este 16 de septiembre, los precios del petróleo subieron más de 3 dólares después de que el sector naviero suspendió las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación de Arabia Saudita en el mar Rojo, y por la cancelación de entregas a clientes europeos en plena ofensiva de los rebeldes hutíes.

Pese a ese escenario, Arabia Saudita está ofreciendo más cargamento de crudo a las refinerías asiáticas mediante trasvases de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán.

Así procedieron después de recibir ataques con drones que dañaron su principal oleoducto hacia el mar Rojo, según fuentes.

Para Giovanni Staunovo, analista de UBS, las exportaciones del Riad desde el golfo “sugieren que están disminuyendo los temores de que la interrupción pueda ser mayor”.

Inestabilidad provocada por conflictos en Medio Oriente

La inestabilidad en los precios del petróleo se debe a los conflictos de Medio Oriente, principalmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz implementado por Irán como consecuencia de la ofensiva iniciada por Estados Unidos el 28 de febrero, en apoyo a Israel. Dicha ruta marítima recibía el 25% del petróleo y fertilizantes mundiales hasta antes de su cierre.

A ello se suma la reanudación de la guerra civil en Yemén, iniciada por los rebeldes hutíes (aliados de Irán) contra el actual gobierno, quien recibe el apoyo de Arabia Saudita, aliado estratégico de Estados Unidos en la región.

Tras amenazar durante meses con un bloqueo en el mar Rojo, la entonces ruta alternativa saudí para trasladar crudo, los rebeldes tomaron el control de la costa yemení y del estrecho de Bad el Mandeb el 11 de septiembre.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que implementaron ataques contra aviones de combate, radares, pistas de aterrizaje y depósitos de munición.

El canciller de Irán, Esmail Baqai, declaró que su país no estaba relacionado con este conflicto, pese a que los hutíes son clave en su bloque de resistencia contra los intereses de Estados Unidos e Israel.

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