Mexicanos siguen gastando; consumo crecería hasta 2.6% en mayo de 2026

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El aumento está relacionado a gastos por bienes y servicios. Foto: Cuartoscuro.

El consumo privado en México habría incrementado entre abril y mayo de este 2026, lo que refleja un mayor gasto de las familias en ese periodo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tanto en abril y mayo, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) sumó 114 puntos. De esa forma, se estimó un aumento del 2.2% solo en el consumo privado de abril, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Por otra parte, el consumo habría incrementado un 2.6% durante mayo de este 2026, en comparación con mayo del año anterior.

Las variaciones estimadas para abril y mayo de 2026 se mantienen por debajo de los incrementos de consumo privado observados en México durante la recuperación posterior a la pandemia de Covid-19.

Estos resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) son preliminares. La información definitiva se publica nueve semanas después del periodo analizado.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado #IOCP prevé las siguientes variaciones anuales en el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP:



⬆️ 2.2% para abril 2026

⬆️ 2.6% para mayo 2026



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/C4BNn1USLp



📊 Explora los datos:… pic.twitter.com/0zAWOdRQ2t — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

¿Qué significa el aumento del consumo privado, según Inegi?

El Inegi señala que el consumo privado mide el gasto realizado en los hogares por bienes y servicios, tanto nacionales como importados. Es uno de los componentes más importantes del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, un aumento del consumo privado refleja que las familias están gastando más en productos y servicios como:

Alimentos.

Ropa y calzado.

Transporte.

Restaurantes.

Servicios de salud.

Entretenimiento.

Electrodomésticos.

Bienes importados.

Un aumento del consumo privado suele asociarse con una mayor actividad económica, ya que refleja un incremento en el gasto de los hogares.

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