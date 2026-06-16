Ventas de tiendas de autoservicio y departamentales crecen 0.8% en mayo; tiendas especializadas lideran

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FOTO: Getty

Las ventas de la ANTAD registraron un crecimiento de 0.8% a tiendas iguales durante mayo de 2026, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). El dato considera los establecimientos con más de un año de operación y refleja un avance moderado frente al mismo mes de 2025.

En tanto, las ventas a tiendas totales, que incluyen todas las sucursales abiertas en los últimos 12 meses, aumentaron 3.0% anual. Los resultados fueron dados a conocer por la ANTAD el 15 de junio y muestran un desempeño mixto entre los distintos formatos comerciales.

Ventas de ANTAD muestran avance moderado en mayo

La ANTAD informó que el segmento de autoservicio registró un crecimiento de 2.5% a tiendas iguales y de 4.8% a tiendas totales durante mayo.

Por su parte, las tiendas departamentales reportaron una caída de 4.2% a tiendas iguales y de 3.2% a tiendas totales, siendo el único formato con resultados negativos en el periodo.

El mejor desempeño correspondió a las tiendas especializadas, que crecieron 5.3% a tiendas iguales y 9.2% a tiendas totales, superando al resto de los formatos comerciales.

Acumulado de ventas mantiene crecimiento en 2026

Entre enero y mayo de 2026, las ventas acumuladas mostraron un crecimiento de 2.2% a tiendas iguales y de 4.4% a tiendas totales, según el reporte de la asociación.

Las cifras también indican que las ventas del mes de mayo ascendieron a 150.4 mil millones de pesos, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó 676 mil millones de pesos.

Sector comercial mantiene resultados positivos

Los datos publicados por la ANTAD reflejan que el comercio formal asociado al organismo mantiene una trayectoria positiva en 2026, aunque con un ritmo menor al observado en otros periodos.

La evolución de las ventas durante los próximos meses permitirá medir el comportamiento del consumo en las cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas afiliadas a la organización.

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