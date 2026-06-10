Bancos operarán con normalidad en CDMX el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial

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Foto: Getty Images

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del Mundial.

De acuerdo con el organismo, los usuarios de servicios financieros podrán realizar sus trámites y operaciones de manera habitual en las sucursales bancarias ubicadas en la capital del país, sin cambios derivados del evento deportivo internacional.

Sucursales bancarias en CDMX mantendrán servicio habitual

La ABM precisó que cada institución financiera mantendrá los horarios que tiene establecidos de forma particular para la atención de clientes y público en general.

Esto significa que la apertura y cierre de las sucursales dependerá de las disposiciones de cada banco, aunque la operación se desarrollará con normalidad durante la jornada del jueves.

La asociación destacó que los servicios financieros continuarán disponibles para los usuarios que requieran realizar depósitos, retiros, pagos o cualquier otro trámite presencial.

ABM destaca importancia de los servicios bancarios

En su comunicado, la Asociación de Bancos de México señaló que la prestación de los servicios bancarios es una actividad prioritaria para el país.

Además, recordó que la banca es un actor fundamental para el desarrollo de la economía nacional, por lo que las instituciones financieras mantienen su compromiso de garantizar la atención a clientes y usuarios.