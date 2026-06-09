¿Mucho dinero en el banco? SAT aclara si existe una cantidad límite a tener en la tarjeta de débito

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SAT. Foto: Cuartoscuro

Tener ahorros en las cuentas de débito del banco genera algunas incógnitas por parte de los cuentahabientes sobre si existe un monto límite que, en caso de pasarlo, pudiera generarles problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal no establece un límite de saldo, pero sí puede revisar movimientos o depósitos.

¿Existe algún monto límite de dinero para tener en las cuentas de débito en el banco?

Aunque el SAT se mantiene vigilante a los movimientos que pudieran resultar sospechosos, no establece un monto límite en las cuentas de débito en el banco, siempre y cuando el dinero tenga legalidad y coherencia con lo reportado por el titular de la cuenta.

SAT cobra impuesto por depósitos en efectivo

Si bien el SAT no establece un monto límite para tener en las cuentas bancarias, sí es muy claro cuál es la suma máxima permitida en depósitos y, en caso de rebasarla, se deberá pagar un impuesto, según lo establece la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

En el artículo 4 de la Ley, las autoridades fiscales detallan que se pagará impuesto cuando los depósitos mensuales superen 15 mil pesos.

“Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se realicen tales depósitos”, Artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

La ley explica que los 15 mil pesos límite podrían superarse en un solo depósito, o bien, en varios depósitos en el plazo de un mes.

De acuerdo con el SAT, el impuesto por superar el límite de los 15 mil pesos se hará tanto a las personas físicas como morales “respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan en las instituciones del sistema financiero”.

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