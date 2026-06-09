Equipa tu Casa: así puedes obtener hasta 70 mil pesos adicionales con tu crédito Infonavit

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Hasta 70 mil pesos extra con Equipa tu casa de Infonavit. Foto: Cuartoscuro

El Infonavit mantiene vigente el programa Equipa tu Casa, un esquema que permite a los trabajadores obtener hasta $71 mil 324 pesos adicionales para realizar mejoras, reparaciones, remodelaciones o adquirir equipamiento para una vivienda financiada mediante un crédito hipotecario.

De acuerdo con la información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, este beneficio forma parte del financiamiento que contrata el derechohabiente al momento de adquirir una vivienda y no corresponde a un depósito gratuito o a una transferencia directa de dinero para todos los afiliados.

El programa busca que los acreditados puedan acondicionar su vivienda desde el momento de la compra mediante recursos adicionales integrados al crédito principal. El monto autorizado depende de las condiciones particulares de cada trabajador, así como de la evaluación realizada durante el proceso de financiamiento.

Aunque algunas publicaciones han difundido el beneficio como un supuesto depósito de 70 mil pesos, el Instituto precisa que se trata de un recurso sujeto a aprobación y vinculado a determinados créditos hipotecarios.

¿Qué es Equipa tu Casa de Infonavit?

El programa Equipa tu Casa funciona como un complemento para algunos créditos de adquisición de vivienda otorgados por el Infonavit.

A través de este esquema, el trabajador puede recibir recursos adicionales destinados a realizar mejoras o adquirir elementos para su hogar desde el inicio de su financiamiento.

Según el Instituto, este beneficio únicamente puede solicitarse junto con determinados productos hipotecarios, entre ellos:

Crédito Infonavit

Infonavit Total

El monto aprobado se incorpora al crédito principal y forma parte de la deuda total que adquiere el trabajador.

Esto significa que los recursos otorgados deberán pagarse bajo las mismas condiciones establecidas en el financiamiento hipotecario contratado.

¿Para qué se pueden utilizar los recursos?

Los recursos obtenidos mediante Equipa tu Casa tienen destinos específicos autorizados por el Instituto.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Remodelación de espacios habitacionales

Reparación de instalaciones y daños menores

Mejoramiento de áreas básicas de la vivienda

Compra de equipamiento para el hogar

Instalación de ecotecnologías

Implementación de sistemas de ahorro energético

El objetivo es que los acreditados puedan adaptar o acondicionar la vivienda adquirida de acuerdo con sus necesidades desde el inicio de la ocupación del inmueble.

Requisitos para acceder al programa

Los trabajadores interesados en obtener este financiamiento adicional deben cumplir con los requisitos generales establecidos para acceder a un crédito hipotecario del Infonavit.

Entre las condiciones señaladas por el Instituto se encuentran:

Contar con una relación laboral vigente

Cumplir con los requisitos del crédito hipotecario solicitado

Tramitar el beneficio de manera simultánea a la adquisición de la vivienda

Obtener la aprobación correspondiente del financiamiento

La autorización dependerá del perfil financiero del solicitante y de los montos que determine el Instituto durante el proceso de evaluación.

¿Realmente Infonavit deposita 70 mil pesos?

La información oficial del Infonavit indica que el beneficio no consiste en una entrega universal de dinero ni en un depósito extraordinario para todos los derechohabientes.

El acceso a los recursos depende de la aprobación del crédito hipotecario y de las condiciones particulares de cada trabajador.

Además, la cantidad autorizada forma parte del financiamiento total contratado, por lo que se integra a la deuda hipotecaria y se cubre mediante los pagos correspondientes del crédito.

La tasa de interés aplicada a estos recursos es la misma que tenga asignado el crédito hipotecario principal.

En términos prácticos, algunos trabajadores sí pueden acceder a montos cercanos o superiores a los 70 mil pesos adicionales para equipar, mejorar o remodelar su vivienda.

Buscan que las casas sean habitables desde el incio

El programa busca que los acreditados puedan acondicionar su vivienda desde el momento de la compra mediante recursos adicionales integrados al crédito principal. El monto autorizado depende de las condiciones particulares de cada trabajador, así como de la evaluación realizada durante el proceso de financiamiento.

Aunque algunas publicaciones han difundido el beneficio como un supuesto depósito de 70 mil pesos, el Instituto precisa que se trata de un recurso sujeto a aprobación y vinculado a determinados créditos hipotecarios.

¿Qué es Equipa tu Casa de Infonavit?

El programa Equipa tu Casa funciona como un complemento para algunos créditos de adquisición de vivienda otorgados por el Infonavit.

A través de este esquema, el trabajador puede recibir recursos adicionales destinados a realizar mejoras o adquirir elementos para su hogar desde el inicio de su financiamiento.

Según el Instituto, este beneficio únicamente puede solicitarse junto con determinados productos hipotecarios, entre ellos:

Crédito Infonavit

Infonavit Total

El monto aprobado se incorpora al crédito principal y forma parte de la deuda total que adquiere el trabajador.

Esto significa que los recursos otorgados deberán pagarse bajo las mismas condiciones establecidas en el financiamiento hipotecario contratado.

¿Para qué se pueden utilizar los recursos?

Los recursos obtenidos mediante Equipa tu Casa tienen destinos específicos autorizados por el Instituto.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Remodelación de espacios habitacionales

Reparación de instalaciones y daños menores

Mejoramiento de áreas básicas de la vivienda

Compra de equipamiento para el hogar

Instalación de ecotecnologías

Implementación de sistemas de ahorro energético

El objetivo es que los acreditados puedan adaptar o acondicionar la vivienda adquirida de acuerdo con sus necesidades desde el inicio de la ocupación del inmueble.

Requisitos para acceder al programa

Los trabajadores interesados en obtener este financiamiento adicional deben cumplir con los requisitos generales establecidos para acceder a un crédito hipotecario del Infonavit.

Entre las condiciones señaladas por el Instituto se encuentran:

Contar con una relación laboral vigente

Cumplir con los requisitos del crédito hipotecario solicitado

Tramitar el beneficio de manera simultánea a la adquisición de la vivienda

Obtener la aprobación correspondiente del financiamiento

La autorización dependerá del perfil financiero del solicitante y de los montos que determine el Instituto durante el proceso de evaluación.

¿Realmente Infonavit deposita 70 mil pesos?

La información oficial del Infonavit indica que el beneficio no consiste en una entrega universal de dinero ni en un depósito extraordinario para todos los derechohabientes.

El acceso a los recursos depende de la aprobación del crédito hipotecario y de las condiciones particulares de cada trabajador.

Además, la cantidad autorizada forma parte del financiamiento total contratado, por lo que se integra a la deuda hipotecaria y se cubre mediante los pagos correspondientes del crédito.

La tasa de interés aplicada a estos recursos es la misma que tenga asignado el crédito hipotecario principal.

En términos prácticos, algunos trabajadores sí pueden acceder a montos cercanos o superiores a los 70 mil pesos adicionales para equipar, mejorar o remodelar su vivienda. Sin embargo, dichos recursos forman parte del financiamiento otorgado por el Instituto y deberán pagarse conforme a las condiciones establecidas en el crédito contratado.

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