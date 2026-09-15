Banxico cambia reglas de transferencias desde apps bancarias; conoce los cambios

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Transferencias desde apps bancarias cambiarán. Foto: Cuartoscuro

Enviar dinero desde una aplicación bancaria cambiará en los próximos meses. El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular 9/2026, con la que ordena a bancos y demás participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) adaptar sus aplicaciones móviles para que las transferencias tengan una experiencia más uniforme y fácil de usar.

La medida busca que los usuarios encuentren procesos similares sin importar la institución financiera desde la que realicen una transferencia.

Las transferencias deberán seguir una estructura similar

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las aplicaciones móviles deberán mostrar de forma visible la opción “Transferencias” y organizar el proceso en un máximo de cuatro etapas:

Autenticación del usuario.

Captura de información.

Revisión de datos.

Resultado de la operación.

Además, Banxico busca que enviar dinero a una cuenta del mismo banco o a otra institución tenga diferencias mínimas en la navegación y presentación de información.

Más información antes de confirmar un envío

Las nuevas reglas que ya habían sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2026 establecen que los usuarios deberán tener la posibilidad de revisar todos los datos de la operación antes de autorizarla.

Asimismo, cuando una transferencia interbancaria sea completada, la aplicación deberá mostrar información como:

La clave de rastreo.

Un acceso para consultar o descargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

En caso de error, rechazo o cancelación, las aplicaciones también estarán obligadas a explicar claramente qué ocurrió.

Ya no solo se podrá usar la CLABE

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la identificación de la cuenta receptora.

Banxico estableció una homologación de los llamados datos de destino, por lo que las instituciones podrán permitir transferencias utilizando distintas referencias, entre ellas:

CLABE de la cuenta receptora.

Los 16 dígitos de una tarjeta de débito.

El número celular asociado a la cuenta junto con los identificadores de la institución financiera.

Número de cuenta, cuando la operación se realice dentro del mismo banco.

Beneficiarios registrados previamente.

Contactos guardados en el teléfono.

Códigos QR.

Además, cuando una persona capture una CLABE, la aplicación deberá identificar automáticamente a la institución receptora y mostrar su nombre para facilitar la verificación de los datos.

Los bancos tienen una fecha límite

Aunque la circular ya entró en vigor, las instituciones financieras contarán con un periodo para adecuar sus plataformas.

De acuerdo con el documento publicado por Banxico, tanto los participantes directos como los indirectos del SPEI tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para cumplir con las nuevas especificaciones y las llamadas Guías para la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles.

Con estos cambios, Banxico busca que las aplicaciones bancarias compartan criterios mínimos de navegación, presentación de información y validación de datos, con el objetivo de hacer más sencillas y seguras las transferencias electrónicas para millones de usuarios.

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