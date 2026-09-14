Cebolla se dispara 66.7% y papa 44.1%; así subió el costo de la canasta alimentaria en México

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Canasta alimentaria se encarece en México. Fotos: Cuartoscuro

El costo de la canasta alimentaria en México aumentó 3.2% anual en el ámbito rural y 4.5% en el urbano durante agosto de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con incrementos destacados en productos como la cebolla y la papa.

Entre los componentes que más contribuyeron al aumento anual del valor monetario de la canasta alimentaria se encuentran la cebolla, cuyo precio aumentó 66.7%, y la papa, con un incremento de 44.1%.

En agosto 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,910.78 para el ámbito rural y $2,562.58 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/l8slr8Laon — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 14, 2026

También destacó el conjunto de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, cuyo precio aumentó 5.9% anual.

Los tres rubros contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en agosto de 2026, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Cebolla aumenta 66.7% en agosto de 2026

La cebolla registró el mayor incremento anual entre los principales productos señalados en la información del Inegi, con un aumento de 66.7% en agosto de 2026 respecto al mismo mes de 2025.

El comportamiento de este producto tuvo una incidencia distinta dependiendo del tipo de canasta.

En el ámbito rural, la cebolla representó 36.9% de la incidencia relativa de la variación anual de la canasta alimentaria. En el urbano, su incidencia fue de 21.3%.

El porcentaje reportado por Inegi corresponde a la variación del precio utilizada para calcular las Líneas de Pobreza. Por ello, no significa que toda la cebolla que se comercializa en México tenga actualmente un aumento de 66.7% ni que exista un precio único nacional.

La información proporcionada también incluye referencias recientes de precios en establecimientos. La plataforma Quién es Quién en los Precios de Profeco registra observaciones de cebolla en establecimientos de la Ciudad de México, entre ellos Soriana y la Central de Abasto.

Además, Walmart México reporta la cebolla blanca en 45 pesos por kilogramo en su tienda en línea.

Estos registros corresponden a establecimientos y presentaciones específicas, por lo que no representan un precio promedio nacional de la cebolla.

Papa sube 44.1% anual

La papa registró un incremento anual de 44.1% en agosto de 2026, de acuerdo con el Inegi.

Este producto representó 22.8% de la incidencia relativa de la variación anual de la canasta alimentaria en el ámbito rural. En la zona urbana, su incidencia fue de 16.8%.

Para la canasta urbana, el Inegi considera un consumo de 45.17 gramos diarios de papa, con un precio de referencia de 50.19 pesos por kilogramo.

Con estos datos, el valor monetario mensual de la papa dentro de la canasta alimentaria urbana es de 60.77 pesos por persona.

En el ámbito rural se consideran 33.12 gramos diarios, un precio de referencia de 50.35 pesos por kilogramo y un valor mensual de 44.69 pesos por persona.

Al igual que ocurre con la cebolla, el precio utilizado por Inegi para calcular la canasta alimentaria es una referencia estadística y puede diferir de los precios que los consumidores encuentran en establecimientos determinados.

Como referencia de mercado, Walmart México muestra la papa blanca alfa en 60 pesos por kilogramo.

Alimentos fuera del hogar aumentan 5.9%

El incremento del costo de la canasta alimentaria también está relacionado con los gastos en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Este componente registró un aumento anual de 5.9% durante agosto de 2026.

En el ámbito rural representó 40.1% de la incidencia relativa de la variación anual de la canasta alimentaria. En el urbano, su incidencia fue de 40.0%.

El rubro contempla gastos correspondientes a desayunos, comidas y cenas consumidos fuera del hogar.

En agosto de 2026, el Inegi calculó para este concepto un valor mensual de 433.71 pesos por persona en el ámbito rural y de 795.91 pesos en el urbano.

¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria en agosto de 2026?

La Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que corresponde al valor monetario de la canasta alimentaria, alcanzó en agosto de 2026 los siguientes montos:

Rural: 1,910.78 pesos mensuales por persona

1,910.78 pesos mensuales por persona Urbano: 2 mil 562.58 mensuales por persona

En términos anuales, el valor de la canasta alimentaria rural aumentó 3.2%, mientras que la canasta alimentaria urbana subió 4.5%.

El incremento registrado en el ámbito urbano fue superior a la inflación general anual de 3.3% reportada para agosto.

En el ámbito rural, el aumento de la canasta alimentaria se ubicó ligeramente por debajo de la inflación general.

Canasta completa también registra aumento

La medición que incorpora tanto alimentos como bienes y servicios no alimentarios corresponde a la Línea de Pobreza por Ingresos.

Durante agosto de 2026, esta línea aumentó 3.6% anual en el ámbito rural y 3.9% en el urbano.

Su valor mensual por persona fue de:

Rural: 3 mil 515.33 pesos

3 mil 515.33 pesos Urbano: 4 mil 905.33 pesos

Dentro de esta medición, la canasta alimentaria fue el componente que más contribuyó al incremento anual, con una incidencia de 49.5% en el ámbito rural y 60.3% en el urbano.

Después de la canasta alimentaria se ubicaron el transporte público y educación, cultura y recreación.

Estos son los productos que más presionaron la canasta

Los datos correspondientes a agosto de 2026 muestran los principales incrementos y componentes que contribuyeron al comportamiento de la canasta alimentaria:

Cebolla: aumento anual de 66.7%

aumento anual de 66.7% Papa: aumento anual de 44.1%

aumento anual de 44.1% Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar: aumento anual de 5.9%

aumento anual de 5.9% Canasta alimentaria rural: aumento anual de 3.2%

aumento anual de 3.2% Canasta alimentaria urbana: aumento anual de 4.5%

aumento anual de 4.5% Inflación general: aumento anual de 3.3%

La cebolla y la papa registraron incrementos anuales superiores al aumento general de la canasta alimentaria y a la inflación general durante agosto de 2026.

Precios de cebolla y papa como referencia

Los registros de establecimientos incluidos en la información proporcionada permiten observar algunos precios vigentes de estos productos, aunque no sustituyen los cálculos nacionales del Inegi.

La cebolla blanca aparece en Walmart México con un precio de 45 pesos por kilogramo, mientras que la papa blanca alfa se reporta en 60 pesos por kilogramo.

Por su parte, Quién es Quién en los Precios de Profeco cuenta con observaciones recientes de cebolla en establecimientos de la Ciudad de México, entre ellos Soriana y la Central de Abasto.

Estos valores corresponden a establecimientos y fechas concretas. Por esa razón, no representan un precio único ni un promedio nacional de la cebolla o la papa.

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