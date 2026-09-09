Que no te sorprendan las fiestas patrias: Este 16 de septiembre no abrirán los bancos
Con la llegada del mes de septiembre los mexicanos se preparan para celebrar las fiestas patrias los días 15 y 16; sin embargo, también deben estar atentos sobre si darán servicio o no las entidades financieras para que no los agarren desprevenidos y después lleguen las lamentaciones.
En este caso, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer el calendario de días feriados de 2026 en los que las instituciones financieras deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre?
Por disposición oficial los bancos no abrirán sus puertas el próximo miércoles 16 de septiembre; sin embargo, el 15 de septiembre es día hábil bancario, por lo que las sucursales podrán operar en sus horarios habituales.
¿Se suspenderán las transferencias y la banca digital?
No, en este caso, los usuarios podrán seguir utilizando servicios digitales disponibles, como aplicaciones bancarias y cajeros automáticos.
El 16 de septiembre se podrán realizar los siguientes movimientos:
- Uso de cajeros automáticos
- Pago de servicios
- Aplicaciones móviles y banca vía online
- Transferencias electrónicas y operaciones SPEI
- Consultas de saldo
Cabe destacar que algunos movimientos que requieran algún tipo de atención directa del banco podrían reflejarse hasta el día siguiente (hábil).
¿Por qué es día de descanso el 16 de septiembre?
El 16 de septiembre es considerado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 74, como día de descanso por el Aniversario del inicio de Independencia de México.
¿Qué fechas son días de descanso obligatorio en México?
La LFT contempla los siguientes días de descanso obligatorio:
- El 1 de enero, Año Nuevo
- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez
- El 1o. de mayo, Día del Trabajo
- El 16 de septiembre, Día de la Independencia
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana
- El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal
- El 25 de diciembre, Navidad
Cabe destacar que también será descanso obligatorio el que determinen las leyes federales y locales electorales, “en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral”.
¿Qué pasa si las personas trabajan en día feriado?
En caso de que los trabajadores sean obligados a prestar sus servicios “el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado”.
Es decir, si el trabajador gana 300 pesos al día recibirá un total de 900 pesos.
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