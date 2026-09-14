Ajuste al ISR pegará “temporalmente” a flujos de empresas, explican contadores; ven meta fiscal “realista”

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Contadores reaccionan a paquete económico 2027. Foto: Uno TV

La propuesta para limitar las deducciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) a grandes empresas, incluida en el Paquete Económico 2027, podría afectar temporalmente sus flujos de ingresos y utilidades, aunque todavía no existe una medición sobre posibles recortes de personal o aumentos de precios, explicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP, señaló que las deducciones que no puedan aplicarse en un ejercicio podrán utilizarse en años posteriores, al igual que las pérdidas. Sin embargo, advirtió que inicialmente las empresas tendrían que pagar impuestos sobre utilidades determinadas bajo el nuevo procedimiento.

ISR y deducciones: impacto en empresas aún es incierto

El especialista reconoció que la medida podría generar una afectación en las compañías, aunque todavía no existe una métrica que permita conocer su alcance.

“Hasta el momento no se ha medido, no hay una métrica en ese sentido, pero bueno, claro que pudiera afectar, vamos a ver cómo se comportan una vez, primero que se aprueben”. Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP

El ajuste llega en un momento delicado, pues México registra un crecimiento económico débil y necesita, más que nunca, atraer inversión.

Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que la inversión es necesaria para convertir la estabilidad en un crecimiento sostenido.

Afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una condición necesaria, pero no suficiente, pues también se requiere confianza, infraestructura, certeza jurídica, inversión y productividad.

“Enfrenta un problema de crecimiento insuficiente; la inversión es la pieza que falta para transformar estabilidad en crecimiento sostenido. El TMEC es la condición necesaria para crecer, pero no es suficiente, requiere confianza, infraestructura y certeza jurídica. Un peso fuerte es positivo, pero para tener estabilidad y crecimiento de largo plazo lo determina realmente la inversión y la productividad”. Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto de Ejecutivos de Finanza (IMEF)

IMCP ve meta de recaudación “realista”

Pese a los posibles efectos de la modificación fiscal, el IMCP mantiene una postura optimista sobre las metas planteadas en el Paquete Económico 2027 y considera que son realistas.

José Martín Aguayo Solano, presidente de la Comisión Representativa ante Prodecon, indicó que el proyecto de ingresos puede ajustarse con el tiempo y sostuvo que alcanzar las metas de recaudación es posible.

“Hay sostenibilidad, el crecimiento nos hace falta, nos hace falta. Es un proyecto de ingresos, en el tiempo se va a ir ajustando… Realista, siendo optimista, sí se puede hacer”. José Martín Aguayo Solano, presidente de la Comisión Representativa ante Prodecon

En el mismo sentido, Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del IMCP, destacó el endurecimiento de la fiscalización como una de las principales fortalezas de la propuesta de Hacienda.

También señaló el combate a las empresas factureras como un elemento que podría contribuir a alcanzar el monto de recaudación previsto.

El IMCP adelantó que buscará participar en las mesas de trabajo del Congreso para analizar la propuesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió el pasado 8 de septiembre.

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