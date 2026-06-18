Nuevas reglas de Banxico buscan facilitar envíos de dinero por apps

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Banxico buscan facilitar envíos de dinero por apps. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) anunció nuevas medidas para simplificar y estandarizar las transferencias electrónicas y ampliar el acceso a cuentas bancarias para pequeños comercios.

Los cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y buscan impulsar el uso de pagos digitales entre millones de usuarios y negocios del país y que tendrán que cumplirse a mediados de diciembre.

Las modificaciones corresponden a las circulares 3/2012 y 14/2017, que regulan las operaciones de instituciones financieras y el funcionamiento del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

¿Qué cambia con las transferencias electrónicas?

Como parte de las nuevas disposiciones, todas las instituciones que ofrecen transferencias de fondos deberán brindar una experiencia simplificada y estandarizada en sus aplicaciones móviles.

El objetivo es que enviar dinero por medios digitales sea más fácil y uniforme, sin importar la institución financiera que utilicen las personas.

De acuerdo con Banxico, esta medida beneficiará a más de 80 millones de usuarios que realizan transferencias electrónicas y contribuirá a acelerar la adopción de los pagos digitales.

Nuevas cuentas para pequeños comercios

Otra de las novedades es la creación de las cuentas Nivel 2 Bis, diseñadas para pequeños comercios.

Estas cuentas permitirán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, siempre que al menos 12 mil UDIs provengan de pagos digitales. Con ello, las instituciones financieras podrán ofrecer productos más acordes con la actividad económica de pequeños negocios.

El banco central estima que esta medida beneficiará a más de 4.4 millones de pequeños comercios, al facilitarles el acceso a servicios financieros para enviar y recibir pagos electrónicos.

Banxico da plazo para cumplir con los lineamientos

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las instituciones tendrán hasta el 14 de diciembre para dar cumplimiento a las modificaciones establecidas por Banxico.

El Banco de México señaló que estas modificaciones forman parte de su estrategia para fortalecer el funcionamiento del sistema de pagos y promover un mayor acceso a los servicios financieros.

La Asociación de Bancos de México celebra medidas anunciadas por Banxico

Luego del anuncio de Banxico, la Asociación de Bancos de México (ABM) celebró las medidas, asegurando que las modificaciones “representan un significativo avance para el ecosistema de pagos digitales al impulsar la digitalización de la economía, reducir el uso del efectivo, incrementar los niveles de formalización y ampliar el acceso de pequeños comercios al sistema financiero”.

A través de un comunicado, destacó que la homologación “reduce fricciones operativas, facilita la adopción de pagos digitales y fortalece la confianza de los usuarios en las transferencias electrónicas”.

“Los cambios buscan que el envío de dinero desde aplicaciones móviles tenga una experiencia más clara, uniforme y accesible para el público”, detalló la Asociación de Bancos de México

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