Precio del petróleo cae tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reapertura de Ormuz

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Precio del petróleo baja tras acuerdo entre EE. UU. e Irán. Foto: AFP.

Los precios del petróleo caían más de un 1% este jueves y se ubicaban en su nivel más bajo desde el inicio de las operaciones tras el estallido de la guerra con Irán, debido a que un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y flexibilizar las sanciones contra la República Islámica mejoraba las perspectivas de la oferta mundial.

Los futuros del crudo Brent descendían 1.02 dólares, equivalente a 1.28%, para ubicarse en 78.53 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caía 1.48 dólares, o 1.93%, hasta los 75.31 dólares por barril.

El Brent alcanzó su nivel más bajo desde el 2 de marzo, mientras que el WTI se ubicó en su menor nivel desde el 4 de marzo, fechas posteriores a los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán impacta al petróleo

La caída en los precios se produjo después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin al conflicto, permitir nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un alivio de las sanciones contra Irán.

De acuerdo con el memorándum de entendimiento firmado entre ambas partes, se abre un periodo de negociación de 60 días. Durante ese tiempo, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho, considerado una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.

El documento contempla que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz recupere su capacidad total en un plazo de 30 días.

Tony Sycamore, analista de mercados de IG, señaló que los mercados energéticos continúan incorporando la expectativa de un retorno más rápido de los barriles iraníes al mercado internacional tras el reciente acuerdo.

Estrecho de Ormuz y perspectivas del mercado petrolero

Aunque el acuerdo establece bases para la normalización del comercio energético, varios temas permanecen pendientes, entre ellos aspectos relacionados con el programa nuclear iraní y un plan de financiamiento para la recuperación económica de Irán.

Analistas prevén una recuperación gradual de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz, mientras especialistas del sector consideran que los precios podrían encontrar soporte conforme avance la reposición de inventarios y continúe la demanda.

Goldman Sachs estima que las exportaciones petroleras del Golfo podrían regresar a niveles previos a la guerra hacia finales de julio, mientras que la producción de crudo se recuperaría en octubre.

La institución calcula que la normalización de las exportaciones requerirá un incremento de aproximadamente 13 millones de barriles diarios en los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz.

Por su parte, BNP Paribas considera que los precios no regresarían a los niveles previos al conflicto y proyecta que los 75 dólares por barril podrían representar un piso para el mercado en el corto plazo, debido a las pérdidas de suministro registradas y al comportamiento de la demanda global.

En paralelo, un informe de la unidad de investigación de PetroChina prevé que China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, consumirá 753 millones de toneladas métricas en 2026, cifra que representaría una disminución de 4.9% respecto a 2025, en un contexto de transición hacia nuevas fuentes de energía y precios elevados del crudo.

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