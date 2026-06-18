Reserva Federal sube tasas de interés este 2026 por inflación y guerra en Irán.

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Bancos de otros países analizan tomar medidas. Foto: Reuters.

Algunos bancos centrales de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos han subido las tasas de intereses para este 2026 ante un repunte de la inflación por la guerra en Irán.

De acuerdo con Reuters, la Fed insinuó medidas desde el pasado 17 de junio. Algunos bancos ya subieron sus tasas de intereses; en cambio, otros han dado señales de tomar medidas para frenar un aumento de precios.

“En términos generales, la Fed parece dispuesta a subir las tasas“, señaló Stephen Brown, de Capital Economics.

Meses antes, inversores anticiparon dos o tres recortes de tasas en Estados Unidos para este año. Sin embargo, ahora esperan dos alzas, lo que significa que las condiciones de financiación se endurecieron antes de que la Fed tomara medidas.

Subir las tasas de interés podría generar un efecto dominó este 2026, pues los mercados financieros suelen seguir el ejemplo de la Reserva Federal, el “mayor banco central del mundo”, de acuerdo con Reuters.

La dificultad para bajar la inflación

El economista de TS Lombard, Dario Perkins, destacó que la próxima reapertura del estrecho de Ormuz ponga fin al incremento de tasas a nivel global.

“Esa valoración parece errónea. La inflación subyacente sigue siendo demasiado alta y el crecimiento está a punto de volver a acelerarse”, citó Reuters.

Durante la guerra en Irán, Estados Unidos ha dañado infraestructuras energéticas; sumado a la falta de reservas de petróleo, esto podría aplazar la normalización del mercado energético hasta el 2027, en caso de que se mantenga el acuerdo de paz.

Reuters indicó que grandes economías, como la de Estados Unidos y Reino Unido, no han logrado el objetivo de volver al nivel de inflación antes de la crisis del petróleo del 2021 y 2022, en el marco de la guerra de Ucrania.

Los cinco años de aumento de precios “ponen en juego la credibilidad de los bancos centrales”.

¿Qué hacen otros bancos?

En cambio, los responsables del Banco de Inglaterra (BoE) debaten un alza de tasas. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) ya elevaron sus tipos.

Este jueves, se registró una caída en el yen que podría ejercer presión sobre el BoJ para subir aún más sus tasas de intereses, consideró Reuters.

“Ya hemos visto cómo la debilidad del yen ha impulsado al alza las expectativas de inflación a largo plazo, una tendencia que podría continuar y mantener la presión sobre el Banco de Japón para que suba las tasas”, dijo Katsutoshi Inadome, de Sumitomo Mitsui Trust Asset Management en Tokio.

En cambio, el Banco de Inglaterra tuvo una estabilidad para este jueves; no obstante, debatió las ventajas de subir sus tasas de interés para este 2026, siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal.

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