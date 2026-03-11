Deducciones personales: la lista oficial de gastos que el SAT sí permite restar de impuestos

GENERANDO AUDIO...

Se tiene que realizar la declaración anual ante el SAT. Foto: Cuartoscuro

La declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una obligación que deben hacer todos los contribuyentes y dentro de ella se pueden encontrar las deducciones personales. Es decir, aquellos gastos que la ley permite restar de los ingresos al momento de presentar la declaración anual, lo que puede ayudar a reducir el monto de impuestos a pagar o incluso generar un saldo a favor.

Sin embargo, no todos los gastos son considerados como deducciones personas, por lo que el SAT ha dado a conocer una lista de cuáles sí pueden ser autorizadas en la declaración anual.

Entre las deducciones personales se encuentran:

Gastos médicos y hospitalarios.

Primas por seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

En caso de haber solicitado factura por alguno de los gastos considerados por el SAT como deducciones personales, se pueden consultar en el Visor de deducciones personales para verificar que cumplan con los requisitos y considerarlos en tu declaración.

¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales?

Las deducciones personales pueden aplicarlas personas físicas que obtienen ingresos por alguno de los siguientes conceptos:

Sueldos y salarios

Actividades empresariales y profesionales

Plataformas tecnológicas (cuando presentan declaración anual)

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

Premios

Enajenación o adquisición de bienes

No pueden aplicar deducciones personales quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Tampoco quienes realizan actividades empresariales o prestan servicios mediante plataformas digitales durante el ejercicio 2025, salvo que presenten declaración anual.

¿Cuál es el límite de deducciones personales?

El monto total de las deducciones personales no puede exceder:

Cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, o

El 15% del total de tus ingresos anuales, incluidos los ingresos exentos.

Se tomará la cantidad que resulte menor.

Sin embargo, el SAT destaca que algunos gastos tienen reglas particulares o montos específicos de deducción, como: