Recomendaciones para pagar menos intereses en casas de empeño
Existen varias recomendaciones que puedes seguir para pagar menos intereses y obtener un mayor préstamo en alguna de las casas de empeño del país.
Hasta noviembre del 2025, existían 8 mil 553 casas de empeño con registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Esta inscripción da certeza a las y los usuarios para defender sus derechos ante alguna irregularidad. Las personas pueden consultar dichos establecimientos en el siguiente enlace.
Además, la Profeco tiene una serie de recomendaciones para guiar a las y los usuarios a pagar menos intereses y recibir un mejor préstamo en las casas de empeño.
Recomendaciones antes de ir a una casa de empeño
- Lee las cláusulas de contrato, plazos de pago y oportunidades de refrendo para prevenir cobros excesivos y cláusulas abusivas
- Empeña solo en caso urgente y procura que el pago por recuperar el bien no supere el 35% de los ingresos totales
- Compara entre casas de empeño para elegir forma de pago y tasas de interés
- Pregunta sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a nombre del titular)
- Corrobora que el cobro del CAT sea correcto. Usa la calculadora de Banxico para determinarlo
- Si empeñas joyería, verifica que la báscula donde se pesa tenga el holograma de verificación de Profeco
- Ten en mente que las casas de empeño no pueden calcular intereses sobre intereses del monto a pagar, solo sobre la deuda original
¿Qué objetos aceptan en las casas de empeño, según la Profeco?
- Alhajas, oro y joyas
- Consola de videojuegos y juegos de video
- Electrónicos como minicomponentes, televisores y pantallas.
- Equipo de cómputo
- Teléfonos móviles inteligentes de modelos recientes.
- Bicicletas
- Cámaras de video y de fotografía
- Discos compactos (CD´s)
- Baterías de cocina y vajillas
- Aparatos electrodomésticos y de línea blanca
- Muebles en buen estado como salas, recámaras, entre otros
- Instrumentos musicales
- Herramientas mecánicas y eléctricas
- Incluso motos y autos
Datos sobre los empeños en México
En 2018, Profeco realizó una encuesta a 667 usuarios de las casas de empeño para conocer sus hábitos de consumo en dichos establecimientos.
El 63% de las personas entrevistadas indicaron que empeñaron sus pertenencias en Montepío Luz Saviñon y en el Nacional Monte de Piedad, que actualmente está en huelga.
De igual manera, el 62% de los objetos empeñados eran alhajas de oro. Después, figuraron los aparatos electrónicos menores como celulares, cámaras, reproductores, IPad, laptops, entre otros.
