Recomendaciones para pagar menos intereses en casas de empeño

| 13:40 | Bryan Rivera González | Uno TV
Recomendaciones para pagar menos intereses en casas de empeño.
Se recomienda comparar entre establecimientos. Foto: Cuartoscuro.

Existen varias recomendaciones que puedes seguir para pagar menos intereses y obtener un mayor préstamo en alguna de las casas de empeño del país.

Hasta noviembre del 2025, existían 8 mil 553 casas de empeño con registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esta inscripción da certeza a las y los usuarios para defender sus derechos ante alguna irregularidad. Las personas pueden consultar dichos establecimientos en el siguiente enlace.

Además, la Profeco tiene una serie de recomendaciones para guiar a las y los usuarios a pagar menos intereses y recibir un mejor préstamo en las casas de empeño. 

Recomendaciones antes de ir a una casa de empeño

  • Lee las cláusulas de contrato, plazos de pago y oportunidades de refrendo para prevenir cobros excesivos y cláusulas abusivas
  • Empeña solo en caso urgente y procura que el pago por recuperar el bien no supere el 35% de los ingresos totales
  • Compara entre casas de empeño para elegir forma de pago y tasas de interés
  • Pregunta sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a nombre del titular)
  • Corrobora que el cobro del CAT sea correcto. Usa la calculadora de Banxico para determinarlo
  • Si empeñas joyería, verifica que la báscula donde se pesa tenga el holograma de verificación de Profeco
  • Ten en mente que las casas de empeño no pueden calcular intereses sobre intereses del monto a pagar, solo sobre la deuda original

¿Qué objetos aceptan en las casas de empeño, según la Profeco?

  • Alhajas, oro y joyas
  • Consola de videojuegos y juegos de video
  • Electrónicos como minicomponentes, televisores y pantallas.
  • Equipo de cómputo
  • Teléfonos móviles inteligentes de modelos recientes.
  • Bicicletas
  • Cámaras de video y de fotografía
  • Discos compactos (CD´s)
  • Baterías de cocina y vajillas
  • Aparatos electrodomésticos y de línea blanca
  • Muebles en buen estado como salas, recámaras, entre otros
  • Instrumentos musicales
  • Herramientas mecánicas y eléctricas
  • Incluso motos y autos

Datos sobre los empeños en México 

En 2018, Profeco realizó una encuesta a 667 usuarios de las casas de empeño para conocer sus hábitos de consumo en dichos establecimientos.

El 63% de las personas entrevistadas indicaron que empeñaron sus pertenencias en Montepío Luz Saviñon y en el Nacional Monte de Piedad, que actualmente está en huelga.

De igual manera, el 62% de los objetos empeñados eran alhajas de oro. Después, figuraron los aparatos electrónicos menores como celulares, cámaras, reproductores, IPad, laptops, entre otros. 

