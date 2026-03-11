Recomendaciones para pagar menos intereses en casas de empeño.

GENERANDO AUDIO...

Existen varias recomendaciones que puedes seguir para pagar menos intereses y obtener un mayor préstamo en alguna de las casas de empeño del país.

Hasta noviembre del 2025, existían 8 mil 553 casas de empeño con registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esta inscripción da certeza a las y los usuarios para defender sus derechos ante alguna irregularidad. Las personas pueden consultar dichos establecimientos en el siguiente enlace.

Además, la Profeco tiene una serie de recomendaciones para guiar a las y los usuarios a pagar menos intereses y recibir un mejor préstamo en las casas de empeño.

Recomendaciones antes de ir a una casa de empeño

Lee las cláusulas de contrato, plazos de pago y oportunidades de refrendo para prevenir cobros excesivos y cláusulas abusivas

Empeña solo en caso urgente y procura que el pago por recuperar el bien no supere el 35% de los ingresos totales

Compara entre casas de empeño para elegir forma de pago y tasas de interés

Pregunta sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a nombre del titular)

Corrobora que el cobro del CAT sea correcto. Usa la calculadora de Banxico para determinarlo

Si empeñas joyería, verifica que la báscula donde se pesa tenga el holograma de verificación de Profeco

Ten en mente que las casas de empeño no pueden calcular intereses sobre intereses del monto a pagar, solo sobre la deuda original

¿Qué objetos aceptan en las casas de empeño, según la Profeco?

Alhajas, oro y joyas

Consola de videojuegos y juegos de video

Electrónicos como minicomponentes, televisores y pantallas.

Equipo de cómputo

Teléfonos móviles inteligentes de modelos recientes.

Bicicletas

Cámaras de video y de fotografía

Discos compactos (CD´s)

Baterías de cocina y vajillas

Aparatos electrodomésticos y de línea blanca

Muebles en buen estado como salas, recámaras, entre otros

Instrumentos musicales

Herramientas mecánicas y eléctricas

Incluso motos y autos

Datos sobre los empeños en México

En 2018, Profeco realizó una encuesta a 667 usuarios de las casas de empeño para conocer sus hábitos de consumo en dichos establecimientos.

El 63% de las personas entrevistadas indicaron que empeñaron sus pertenencias en Montepío Luz Saviñon y en el Nacional Monte de Piedad, que actualmente está en huelga.

De igual manera, el 62% de los objetos empeñados eran alhajas de oro. Después, figuraron los aparatos electrónicos menores como celulares, cámaras, reproductores, IPad, laptops, entre otros.

