Hasta 3 millones de pesos te presta Infonavit para construir tu casa con estos créditos 

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece distintos créditos para quienes quieren construir su casa, ya sea en un terreno propio o comprando uno para edificar posteriormente.

Estas opciones permiten financiar desde la compra del terreno hasta la construcción completa de la vivienda, dependiendo del tipo de crédito que el trabajador elija.

Crédito Infonavit para construir vivienda

El crédito tradicional del Infonavit también puede utilizarse para construir una casa en un terreno propio. El monto máximo que se puede obtener es de hasta 2 millones 935 mil 002 pesos, aunque la cantidad final depende de la capacidad de pago del trabajador.

El plazo del financiamiento puede ir de uno hasta 30 años, siempre que la suma de la edad del solicitante más el plazo no supere los 70 años en hombres y 75 años en mujeres.

Entre las características principales del crédito destacan:

Tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va de 3.69% a 10.45% , según el nivel salarial

durante toda la vida del crédito, que va de , según el nivel salarial Se puede solicitar sin importar el salario

Posibilidad de tramitarlo con el cónyuge para obtener un monto mayor

para obtener un monto mayor Si el ingreso mensual es de hasta 9 mil 985 pesos, no se cobran gastos de titulación

Para obtenerlo, el solicitante debe ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar inscrito en una Afore, autorizar la consulta a Buró de Crédito y no tener otro crédito activo con el instituto.

Modalidades para construir con el crédito

El Infonavit contempla dos formas principales para construir vivienda:

Modalidad individual

El trabajador debe tener un terreno a su nombre

Elige a un arquitecto, ingeniero o empresa constructora registrada en el Infonavit

registrada en el Infonavit El dinero del crédito se entrega en cinco ministraciones conforme avanza la obra

conforme avanza la obra Un verificador supervisa que la construcción cumpla con los requisitos

Modalidad integral

No es necesario tener terreno propio.

El trabajador elige un prototipo de vivienda dentro de un desarrollo autorizado.

dentro de un desarrollo autorizado. La desarrolladora se encarga de permisos, presupuesto y construcción .

. Los recursos del crédito se administran a través de una entidad financiera.

Crediterreno para mi Hogar: comprar terreno y construir

Otra opción es Crediterreno para mi Hogar, que permite comprar un terreno y construir la vivienda con el mismo crédito.

En este esquema:

Hasta 35% del crédito se usa para comprar el terreno

se usa para El 65% restante se destina a la construcción de la vivienda

se destina a la El dinero para la obra se entrega en ministraciones conforme avanza la construcción

El plazo del crédito también puede ser de 1 a 30 años, con la misma regla de edad máxima.

Requisitos básicos para solicitar estos créditos

Para acceder a cualquiera de estas opciones, se deben cumplir algunos requisitos:

Tener relación laboral vigente y ser derechohabiente del Infonavit

y ser derechohabiente del Infonavit Contar con registro en Afore

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

Tomar el curso gratuito “Saber más para decidir mejor” en Mi Cuenta Infonavit

en Mi Cuenta Infonavit No tener otro crédito vigente con el instituto

Además, el terreno donde se construya debe tener uso de suelo habitacional, estar registrado en el Registro Público de la Propiedad y contar con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.