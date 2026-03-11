Qué vigila el SAT de tus movimientos bancarios y gastos: ve claves

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede revisar ciertos movimientos financieros de los contribuyentes en México, especialmente depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales, información que las instituciones bancarias reportan de manera automática a la autoridad fiscal.

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal, los bancos tienen la obligación de enviar al SAT la Declaración Mensual de Depósitos en Efectivo a más tardar el día 10 de cada mes, donde informan sobre los movimientos que superan ese monto en cuentas de personas físicas.

Con esos datos, la autoridad puede verificar que los depósitos coincidan con los ingresos que el contribuyente declara ante Hacienda.

Qué depósitos en efectivo pueden ser revisados

El reporte que las instituciones financieras envían al SAT incluye información sobre diversos tipos de transacciones realizadas en cuentas bancarias cuando superan los 15 mil pesos en efectivo al mes.

Entre las operaciones que pueden ser reportadas se encuentran:

Depósitos realizados en ventanilla bancaria

Depósitos hechos en cajeros automáticos

Cheques de caja abonados en cuentas de personas físicas

El envío de esta información se realiza de forma automática y electrónica, y su objetivo es que la autoridad fiscal pueda detectar posibles inconsistencias en la situación fiscal de un contribuyente.

El SAT no revisa cada compra con tarjeta

En redes sociales ha circulado información que asegura que el SAT revisará todas las compras hechas con tarjetas de débito o crédito, incluso si se prestan a familiares o amigos.

Sin embargo, esa versión es imprecisa. Las autoridades fiscales no revisan cada movimiento bancario de manera individual, sino que utilizan mecanismos automatizados de cruce de información para detectar posibles discrepancias.

Cuando los gastos no coinciden con los ingresos

Las autoridades fiscales pueden identificar inconsistencias cuando el nivel de gasto de una persona es mayor que los ingresos que declara en sus reportes fiscales.

Para ello, se analizan distintos elementos como:

Ingresos declarados ante el SAT

Facturación emitida

Movimientos financieros relevantes

Si el gasto es significativamente mayor que lo reportado como ingreso, puede generarse una alerta por discrepancia fiscal.

Discrepancia fiscal y posibles investigaciones

Ocultar ingresos o declarar menos de lo que realmente se percibe puede derivar en una investigación por discrepancia fiscal.

En ciertos casos, si se demuestra que el origen del dinero es ilícito, la situación puede derivar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, especialistas recomiendan mantener en orden las declaraciones fiscales y asegurarse de que los ingresos reportados coincidan con el nivel de gasto.

Cuándo puede el SAT realizar visitas domiciliarias

También se ha hablado recientemente sobre las visitas domiciliarias del SAT, aunque estas no se aplican de manera general a todos los contribuyentes.

La reforma publicada el 7 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, que modificó el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, establece que estas inspecciones pueden realizarse únicamente cuando existan indicios de irregularidades relacionadas con la emisión o recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Es decir, las visitas se aplican solo cuando la autoridad detecta posibles irregularidades fiscales, no como un mecanismo masivo de revisión.

