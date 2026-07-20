¿Hay un límite de dinero en tu tarjeta de débito? Esto es lo que dice el SAT

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Foto: Cuartoscuro

En redes sociales y algunos sitios de internet circula la versión de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece un límite de dinero por persona en una tarjeta de débito.

Las leyes fiscales y el SAT no establecen ninguna disposición que fije un monto máximo de dinero por cuenta bancaria o tarjeta de débito. Por ello, el saldo de la cuenta no constituye una infracción fiscal.

La confusión sobre un límite de 15 mil pesos por cuenta surgió de temas distintos como:

La obligación de los bancos de informar al SAT de los depósitos en efectivo que superen los 15 mil mensuales Límites de depósitos y abonos para ciertos tipos de cuentas, conforme a la regulación financiera

En vez de investigar o limitar el saldo de una persona en su cuenta bancaria, la autoridad revisa que:

Los ingresos sean congruentes con las declaraciones fiscales

El origen de los recursos puede acreditarse cuando ejerza sus facultades de comprobación

Información que las instituciones financieras están obligadas a proporcionar conforme a la ley

Sin embargo, esto no significa que el SAT revise permanentemente las cuentas bancarias. Más bien, tiene mecanismos legales para obtener información cuando así lo necesite.

¿Los depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos mensuales generan impuestos?

La legislación no establece un impuesto por exceder los 15 mil pesos de depósito en efectivo durante un mes.

En cambio, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que las instituciones del sistema financiero deben informar anualmente al SAT sobre depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales por contribuyente, acumulando todas las cuentas de las que sea titular en una misma institución.

El SAT no impone un impuesto por el simple hecho de depositar, sino que audita cuando no hay coincidencia de ingresos.

¿Para qué sirven los reportes de estos depósitos?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), el SAT puede utilizar los reportes sobre depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos mensuales para:

Combatir la evasión y la elusión fiscales

Detectar posibles ingresos no declarados

Seleccionar casos para ejercer facultades de comprobación cuando existan indicios de inconsistencias

Verificar que los ingresos declarados sean congruentes con los movimientos financieros

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