¿Cómo van tus deudas? Condusef comparte estrategia para recuperar el control financiero

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo han avanzado las deudas esta primera mitad del año? Foto: Getty

Julio marca la mitad del año y la Condusef recomienda revisar las finanzas personales mediante el uso del acelerador de pagos, una estrategia para organizar las deudas y liquidarlas en menos tiempo, con el objetivo de recuperar el control financiero o mantener una administración ordenada de los recursos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este periodo puede ser una oportunidad para evaluar cómo avanza la situación financiera personal, especialmente si aún existen deudas adquiridas durante los primeros meses del año o si los pagos de tarjetas de crédito y otros compromisos financieros se han complicado.

La estrategia denominada acelerador de pagos busca que las personas concentren una mayor parte de su capacidad de pago en una deuda específica para liquidarla primero. Una vez que esa obligación queda saldada, el dinero que se destinaba a ese pago se utiliza para reducir otra deuda, generando un proceso continuo hasta disminuir los compromisos financieros pendientes.

¿Qué es el acelerador de pagos de Condusef?

La Condusef explica que el acelerador de pagos consiste en asignar una cantidad mayor de dinero al pago de una deuda determinada, mientras se continúa cubriendo al menos el pago mínimo del resto de las obligaciones.

El propósito es evitar distribuir los recursos de manera uniforme entre todas las deudas, ya que ello puede prolongar el tiempo necesario para liquidarlas.

Antes de poner en marcha esta estrategia, el organismo recomienda realizar un diagnóstico de la situación financiera personal. Para ello es necesario conocer:

Cuánto dinero se debe.

se debe. A quién se le debe.

Cuánto se paga cada mes.

Cuál deuda genera mayores intereses.

Cuál puede liquidarse en menor tiempo.

Con esa información también es posible elaborar un presupuesto para determinar cuánto dinero puede destinarse de manera constante al pago de las deudas.

Posteriormente, las deudas pueden ordenarse de acuerdo con la estrategia que cada persona prefiera. La Condusef señala que pueden acomodarse desde la deuda más pequeña hasta la más grande o bien priorizar aquellas que generan intereses más elevados.

Lo importante, indica el organismo, es mantener el orden elegido y continuar con el plan hasta completar el pago de cada compromiso financiero.

Acelerador de pagos de Condusef.

Condusef comparte recomendaciones para reducir deudas

Dentro del acelerador de pagos, la Condusef destaca que pagar únicamente el mínimo puede retrasar la liquidación de las deudas. Por ello recomienda destinar un monto adicional a la deuda prioritaria, mientras el resto continúa recibiendo el pago correspondiente.

Cuando una deuda queda liquidada, el dinero adicional utilizado para ese pago puede redirigirse a la siguiente obligación, lo que permite avanzar de manera progresiva.

El organismo también recomienda establecer objetivos específicos, en lugar de plantear únicamente el propósito general de salir de deudas.

Entre los ejemplos de metas se encuentran:

Liquidar las compras realizadas a meses sin intereses antes de diciembre.

Pagar completamente una tarjeta de crédito antes de finalizar el año.

Reducir la deuda total a la mitad en un plazo de seis meses.

La Condusef señala además que esta estrategia funciona mejor cuando se evita adquirir nuevas deudas que no sean necesarias.

Para ello recomienda:

Evitar compras impulsivas.

No utilizar una tarjeta de crédito para pagar otra.

Revisar los llamados gastos hormiga.

Analizar con detenimiento antes de aceptar promociones o nuevas líneas de crédito.

Asimismo, el organismo identifica algunas señales que pueden indicar un problema en el manejo de las finanzas personales.

Entre ellas se encuentran pagar únicamente el mínimo cada mes, desconocer el monto total de las deudas, utilizar crédito para cubrir gastos básicos o quedarse sin recursos poco tiempo después de recibir el ingreso.

La Condusef indica que revisar las finanzas personales durante julio puede ayudar a reorganizar los pagos, establecer prioridades y avanzar en la reducción de las deudas durante el resto del año.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.