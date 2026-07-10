¿Qué líneas de autobús dan descuento a adultos mayores con credencial del Inapam?

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Foto: Shutterstock.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) tiene un descuento permanente del 50% en boletos de autobús para personas mayores de 60 años.

Dicha institución tiene un convenio con distintas empresas de transporte, el cual es ideal para viajar en estas vacaciones de verano.

Con ADO, el descuento en boletos de autobús se entrega a las personas mayores de 60 años que presentan su credencial de Inapam. En cambio, ETN Turistar y Primera Plus dan el descuento con la identificación oficial.

¿Cuántos boletos puedo recibir?

ADO: Máximo dos boletos con descuento por autobús en corridas normales

ETN Turistar: No indica sobre un límite de boletos en su información oficial

Estrella Roja: Máximo cuatro boletos por autobús en servicios de Primera Clase y Servicio Económico

Primera Plus: No indica sobre un límite de boletos en su información oficial

Importante: la venta de boletos con descuento está sujeta a la disponibilidad de viajes, toda vez que no son acumulables.

Requisitos para acceder al descuento en boletos de autobús con Inapam

Tener 60 años o más de edad

Presentar tarjeta del Inapam o identificación oficial, según el caso

¿Cómo tramitar tu credencial del Inapam?

Requisitos y documentos

Acta de nacimiento legible (original y copia) Identificación oficial vigente (original y copia) CURP actualizado (original y copia) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (original y copia) Una fotografía reciente tamaño infantil

Paso a paso para tramitar la credencial del Inapam

Ubica el módulo de atención más cercano a tu domicilio Acude de manera presencial con los documentos en original y copia Entrega la documentación al personal del módulo para su revisión Recibe tu credencial, una vez validados los requisitos

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