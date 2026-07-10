¿Qué líneas de autobús dan descuento a adultos mayores con credencial del Inapam?
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) tiene un descuento permanente del 50% en boletos de autobús para personas mayores de 60 años.
Dicha institución tiene un convenio con distintas empresas de transporte, el cual es ideal para viajar en estas vacaciones de verano.
Con ADO, el descuento en boletos de autobús se entrega a las personas mayores de 60 años que presentan su credencial de Inapam. En cambio, ETN Turistar y Primera Plus dan el descuento con la identificación oficial.
¿Cuántos boletos puedo recibir?
- ADO: Máximo dos boletos con descuento por autobús en corridas normales
- ETN Turistar: No indica sobre un límite de boletos en su información oficial
- Estrella Roja: Máximo cuatro boletos por autobús en servicios de Primera Clase y Servicio Económico
- Primera Plus: No indica sobre un límite de boletos en su información oficial
Importante: la venta de boletos con descuento está sujeta a la disponibilidad de viajes, toda vez que no son acumulables.
Requisitos para acceder al descuento en boletos de autobús con Inapam
- Tener 60 años o más de edad
- Presentar tarjeta del Inapam o identificación oficial, según el caso
¿Cómo tramitar tu credencial del Inapam?
Requisitos y documentos
- Acta de nacimiento legible (original y copia)
- Identificación oficial vigente (original y copia)
- CURP actualizado (original y copia)
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (original y copia)
- Una fotografía reciente tamaño infantil
Paso a paso para tramitar la credencial del Inapam
- Ubica el módulo de atención más cercano a tu domicilio
- Acude de manera presencial con los documentos en original y copia
- Entrega la documentación al personal del módulo para su revisión
- Recibe tu credencial, una vez validados los requisitos
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.