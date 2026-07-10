CNBV autoriza a Nu operar como banco; iniciará operaciones en un plazo de 30 días

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Nu tiene luz verde para actuar como banco. Foto: Getty

Nu México recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco en el país, por lo que contará con 30 días naturales para iniciar formalmente sus operaciones bajo esta figura, con la que atenderá a más de 15 millones de clientes y ampliará la oferta de productos financieros.

La autorización llega dos años y ocho meses después de que la institución presentara la solicitud para obtener una licencia bancaria, considerada la figura con mayor supervisión dentro del sistema financiero mexicano.

En un comunicado, la empresa informó que con este aval se convertirá en el banco digital con mayor número de clientes en México. La autorización también representa el cierre del proceso de transformación que inició como institución de tecnología financiera y continuó en 2022, cuando comenzó a operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Apenas esta semana, David Vélez, fundador y director general de Nubank, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se abordó la inversión proyectada de 4 mil 200 millones de dólares en México hacia 2030.

Nu México iniciará operaciones como banco en un plazo de 30 días

La institución explicó que dispone de 30 días naturales para completar la transición e iniciar operaciones bajo la licencia bancaria.

Durante ese periodo, indicó, la experiencia de los clientes permanecerá sin cambios y la comunicación sobre el proceso se realizará de manera gradual a través de sus canales oficiales y de la aplicación móvil, donde continuará disponible el servicio de atención las 24 horas, los 7 días de la semana.

Con la licencia bancaria, Nu México podrá ofrecer nuevos productos financieros, entre ellos la cuenta de nómina, además de brindar una mayor protección a los recursos de los ahorradores mediante un seguro de depósito superior a 3 millones 500 mil pesos.

David Vélez señaló que la autorización confirma el crecimiento alcanzado por la empresa y reiteró que México representa un mercado estratégico para la compañía dentro de su plan de expansión internacional.

Por su parte, Armando Herrera, director general de Nu México, señaló que la autorización marca el cierre del proceso de transformación de Sofipo a banco y destacó que la institución continuará trabajando con los usuarios que han confiado en sus servicios.

Nu México supera los 15 millones de clientes y mantiene su expansión

La empresa informó que actualmente suma más de 15 millones de clientes y registra alrededor de 12 mil nuevos usuarios cada día.

Asimismo, detalló que tiene presencia en 98% de los municipios del país y que 78% de sus clientes vive fuera de las grandes ciudades.

Entre los datos compartidos por la institución destacan:

54% de sus clientes obtuvo con Nu su primera tarjeta de crédito.

de sus clientes obtuvo con su primera tarjeta de crédito. 60% de los usuarios comenzó a ahorrar mediante los productos de la institución.

de los usuarios comenzó a ahorrar mediante los productos de la institución. Superó los 5 mil 900 millones de dólares en depósitos durante el primer trimestre de 2026 .

en depósitos durante el primer trimestre de . Alcanzó el punto de equilibrio financiero en el primer trimestre de 2026, por lo que dejó de reportar pérdidas.

Desde su llegada a México en 2019, Nu inició operaciones con una tarjeta de crédito sin anualidad. Posteriormente incorporó productos como Cuenta Nu, Cajita Turbo, Alerta de Estafa, préstamos personales y tarjetas garantizadas.

Además de sus operaciones en Brasil, México y Colombia, la empresa informó que ya cuenta con la autorización de las autoridades de Estados Unidos para iniciar operaciones como banco en ese país.

La institución agregó que continuará colaborando con las autoridades regulatorias mexicanas y con el ecosistema financiero para ampliar la inclusión financiera y promover una mayor adopción de pagos digitales en el país.

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