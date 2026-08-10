Casa de Apuestas: Guía de las Mejores en México

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Aprende a apostar de manera responsable. Foto: Especial

Si buscas una casa de apuestas en México que sea legal, pague bien y no te complique la vida con retiros, esta guía te da lo que necesitas para decidir. Revisamos los operadores con licencia SEGOB activa, comparamos momios en Liga MX y NBA, y analizamos bonos cláusula por cláusula.

El mercado mexicano tiene más de 20 operadores autorizados operando en 2026, pero la diferencia de margen entre la casa más barata y la más cara puede llegar a casi 5 puntos porcentuales en los mismos mercados. Eso se traduce en miles de pesos al año si apuestas con frecuencia.

Top 5 mejores casas de apuestas confiables en México

Operador Licencia Deportes cubiertos Bono bienvenida aprox. Retiros Caliente SEGOB DGG/SP/404/97 25+ deportes Variable, verificar en sitio SPEI, efectivo sucursales Codere SEGOB DGJS/DGAAD/DCRCA/1566/2018 30+ deportes Variable, verificar en sitio SPEI, OXXO, Paynet Novibet SEGOB DGG/723/97 30+ deportes Variable, verificar en sitio SPEI en menos de 24 h Betway SEGOB 4184 25+ deportes Variable, verificar en sitio SPEI, OXXO, Paycash BC.Game 3 licencias SEGOB activas 20+ deportes + eSports Variable, verificar en sitio SPEI (hasta 72 h)

Qué hace buena a una casa de apuestas deportivas

Antes de hablar de operadores específicos, conviene saber en qué fijarse. El bono de bienvenida llama la atención al principio, pero los factores que realmente importan son otros.

Licencia SEGOB: es el requisito mínimo no negociable. Sin permiso federal, no existe respaldo legal si surge un conflicto. Momios y margen: cuanto más bajo el margen del operador, más ganas a largo plazo. Métodos de pago locales: SPEI, OXXO, Todito Cash. Profundidad de mercados: no basta con que tengan Liga MX; importa cuántos mercados por partido ofrecen. Atención al cliente en español con horarios amplios completa el cuadro.

Momios competitivos en tus deportes favoritos

en tus deportes favoritos Retiros rápidos por SPEI o tarjeta

por SPEI o tarjeta App móvil estable en iOS y Android

en iOS y Android Cash Out disponible en vivo

disponible en vivo Sección de juego responsable con límites configurables

Un punto que pocas guías mencionan: el rollover del bono varía entre x5 y x20 según la casa. Un bono de 5 mil pesos con rollover x20 es mucho menos útil que uno de 3 mil pesos con rollover x5. Siempre lee las condiciones antes de reclamar.

Las mejores casas de apuestas online México en 2026

Estas cinco casas combinan licencia SEGOB verificable, buena profundidad de mercados y métodos de pago locales. Las condiciones específicas de bonos cambian con frecuencia; confirma siempre en la plataforma antes de registrarte.

1. Caliente: La referencia histórica del mercado mexicano

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Caliente es el operador con más historia en México y el de mayor volumen de usuarios activos. Su oferta de mercados es la más profunda del mercado: hasta 441 opciones en un partido de NBA y 293 en uno de Liga MX según datos de Legalbet.

Cuenta con una red de más de 70 sucursales físicas en 15 estados, lo que permite depositar y retirar en efectivo el mismo día. Esa opción no la tiene ningún otro operador del ranking. El depósito máximo por SPEI es de 50 mil pesos diarios y el pago máximo por apuesta simple es de 100 mil pesos.

Su margen en Liga MX ronda el 6.04%, que está por encima del promedio del mercado (5.67%). Si tu prioridad son los momios más altos, compara líneas antes de apostar. Si valoras la cobertura local, acceso físico y la variedad de mercados, Caliente es difícil de ignorar.

2. Codere: Profundidad de mercados y presencia física

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Codere opera en México con licencia SEGOB núm. DGJS/DGAAD/DCRCA/1566/2018 y tiene presencia física además de plataforma online. Es de origen español y tiene amplia experiencia en mercados regulados de América Latina y Europa.

Codere se encuentra entre las casas con márgenes más bajos en apuestas deportivas dentro del mercado mexicano. Acepta pagos con OXXO, SPEI, Teleingreso y Paynet, lo cual lo hace accesible para usuarios sin tarjeta bancaria. Su sección de apuestas en vivo es sólida y cubre partidos de la Liga MX con buena profundidad de mercados por encuentro.

Un punto a favor es que no aplica bloqueos habituales a apostadores ganadores, lo que lo hace atractivo para quienes apuestan con estrategia. La app está disponible para iOS y Android.

3. Novibet: Momios altos y rollover razonable

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Novibet entró al mercado mexicano en 2022 con licencia SEGOB otorgada a través de Comercial de Juegos de la Frontera y Operadora de Entretenimiento del Bajío. Opera bajo el número DGG/723/97.

Su bono de bienvenida deportivo tiene un rollover de x5 con momios mínimos de 1.50 y plazo de 60 días para cumplirlo, lo que lo convierte en una de las condiciones más asequibles del mercado. Cubre más de 30 deportes, incluyendo Liga MX, Champions League, NBA, NFL, Fórmula 1, tenis y boxeo.

Los retiros por SPEI se procesan en menos de 24 horas con la cuenta verificada. OXXO solo permite depósitos, no retiros. La app se descarga directo como APK para Android o desde la App Store en iOS. Entre sus herramientas adicionales están el Cash Out, el constructor de apuestas (hasta 12 selecciones del mismo partido) y el Acelerador de Parlay.

4. Betway: Variedad en vivo y herramientas sólida

Foto: Especial

Betway opera en México bajo la licencia SEGOB 4184 y cubre más de 25 disciplinas deportivas. En las mediciones de mayo de 2026, un partido de Copa Libertadores alcanzó 452 opciones de apuesta en la plataforma.

Sus puntos fuertes son la oferta en vivo con transmisiones en directo, Cash Out y la herramienta Crea tu Apuesta. El depósito mínimo es de 100 pesos con tarjeta, OXXO Pay, Todito Cash o Paycash. También acepta SPEI.

El bono de bienvenida deportivo tiene rollover x8 con momios mínimos de 1.75 y caduca a los 7 días del primer depósito, condiciones más exigentes que las de Novibet. Sus momios están en nivel medio dentro del mercado, así que conviene comparar líneas antes de apostar en mercados de alto volumen. Para apuestas en eSports cubre Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Valorant y Call of Duty, entre otros.

5. BC.Game: La opción para cripto y eSports

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BC.Game es el operador más orientado a criptomonedas y deportes electrónicos de esta lista. En México opera con tres licencias SEGOB activas a nombre de PRODUCCIONES MÓVILES S.A de C.V. (licencia DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter) y UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA S.A de C.V. (licencias DGJS/1580/2021 y DGJS/DCRCA/2921/2021).

Acepta más de 100 criptomonedas para depósitos, incluyendo BTC, ETH y USDT. En una prueba documentada, un retiro en Litecoin tras una apuesta de 400 pesos en Valorant en vivo tardó solo 8 minutos en procesarse. Para retiros en pesos, el único método disponible es SPEI con un plazo de hasta 72 horas.

Si no usas criptomonedas, el menú de métodos de pago es más limitado que el de Caliente o Codere. Pero si apuestas en eSports o quieres anonimato en tus transacciones, BC.Game es la opción más sólida del mercado mexicano con licencia local.

Cómo verificar que una casa de apuestas es legal en Mexico

Las apuestas online en México son 100% legales cuando la plataforma cuenta con permiso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El organismo que emite y supervisa esos permisos es la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), que opera bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, y su Reglamento publicado en 2004.

Para verificar si una casa de apuestas es legal, haz lo siguiente. Primero, busca el número de permiso SEGOB en el pie de página del operador. Segundo, confirma que el dominio termine en .mx para el público mexicano. Tercero, comprueba que la URL use el protocolo https:// y muestre el candado de seguridad. Cuarto, consulta el portal oficial de la DGJS para validar el permiso directamente.

Si el operador no muestra número de permiso en su sitio, no está operando legalmente en México. Apostar en plataformas sin licencia no tiene respaldo legal en caso de conflictos con retiros o pagos de premios.

La DGJS tiene facultad para bloquear URLs, suspender permisos y cerrar plataformas que incumplan la ley. También puede recibir quejas de usuarios si consideran que un operador actúa de manera injusta. Eso le da al apostador mexicano un canal real de recurso que no existe con plataformas sin licencia.

Métodos de pago disponibles en una casa de apuestas deportivas

El abanico de métodos de pago disponibles en la casa de apuestas deportivas que elijas puede marcar una diferencia práctica importante. Los operadores con licencia en México aceptan la mayoría de estos métodos, aunque no todos están disponibles para retiros.

Método Depósito Retiro Velocidad SPEI Sí Sí Minutos / hasta 72 h según casa OXXO Pay Sí No (en la mayoría) Confirmación en horas Visa / Mastercard Sí Sí (varía por casa) Inmediato en depósito Todito Cash Sí No Inmediato Paycash / PayNet Sí No Confirmación en horas AstroPay Sí Sí Horas Criptomonedas Sí (BC.Game) Sí (BC.Game) Minutos

SPEI es el método más completo porque funciona tanto para depositar como para retirar. OXXO es la opción más popular para quienes no tienen cuenta bancaria, pero recuerda que en la mayoría de las plataformas no permite retiros, solo depósitos. Confirma siempre los métodos disponibles directamente en el operador antes de registrarte.

Bonos de bienvenida: lo que debes revisar antes de reclamar

El bono de bienvenida es la primera promoción que verás al registrarte en cualquier casa de apuestas online México. El monto parece atractivo, pero el factor que define si puedes cobrar las ganancias es el rollover, no el porcentaje del bono.

El rollover es el número de veces que debes apostar el monto del bono antes de poder retirarlo. En el mercado mexicano, ese requisito varía entre x5 y x20 según el operador. Un rollover x5 a momios de 1.50 es mucho más fácil de cumplir que un x20 a momios de 2.00.

Además del rollover, revisa estos puntos antes de activar cualquier bono:

Plazo de validez: algunos bonos caducan en 7 días, otros en 60 días. Momios mínimos requeridos: apuestas a momios muy bajos no suelen contar para el rollover. Mercados excluidos: hándicap asiático, apuestas sin empate o combinadas con pocos eventos pueden estar fuera. Depósito mínimo para activarlo: varía entre 80 pesos y 200 pesos según la casa. Un bono por persona: todos los operadores limitan el bono de bienvenida a un usuario por cuenta, dispositivo e IP.

Además del bono de bienvenida, las mejores plataformas ofrecen apuestas gratis (freebets), cashback por pérdidas, bonos por recarga y programas de lealtad. Estas promociones pueden variar según la temporada o eventos deportivos relevantes. Confirma los términos vigentes en el sitio del operador antes de reclamar.

Deportes y mercados más populares en México

Saber qué deporte domina el volumen de apuestas te ayuda a elegir la casa que mejor pague en tu mercado favorito. En México, el futbol es el deporte con más mercados y mayor volumen en todas las plataformas. Le siguen en popularidad el boxeo, el béisbol y el fútbol americano.

Los eSports crecen con fuerza. La F1 tiene un auge particular en México por el Gran Premio local y la presencia de pilotos mexicanos en el campeonato. La lucha libre también genera mercados en algunos operadores, algo que pocas guías internacionales mencionan.

Deporte Popularidad en MX Mejor casa para ese deporte Fútbol / Liga MX Muy alta Caliente (volumen), Codere (momios) NBA / Basquetbol Alta Caliente (hasta 441 mercados por partido) Boxeo Alta Betway, Novibet NFL Media-alta Codere, Betway eSports En crecimiento BC.Game Fórmula 1 En crecimiento Novibet, Betway

El margen promedio del mercado en Liga MX es 5.67% y en NBA es 4.28%, con una brecha de casi 5 puntos entre la casa más barata y la más cara. Esa diferencia no se nota en una sola apuesta, pero es significativa si apuestas de forma regular.

Apuestas en vivo y herramientas adicionales

Las apuestas en vivo son la modalidad de mayor crecimiento en el mercado mexicano. Permiten apostar durante el transcurso de un evento con momios que cambian en tiempo real. Las cuotas fluctúan en segundos, así que la velocidad de la plataforma importa tanto como el nivel de los momios.

Las herramientas que marcan la diferencia en una buena experiencia de apuestas en vivo son las siguientes. El Cash Out permite cobrar la apuesta antes del final del evento para asegurar ganancia o reducir pérdida. El streaming en vivo te permite ver el partido dentro de la misma plataforma sin salir de la pantalla de apuestas. El Bet Builder o constructor de apuestas deja combinar varios mercados del mismo partido en una sola jugada. El rastreador interactivo (match tracker) muestra estadísticas del partido en tiempo real.

No todos los operadores tienen todas estas herramientas. Betway y Novibet destacan por su oferta en vivo con transmisiones incluidas. Caliente tiene la mayor profundidad de mercados en directo dentro del mercado mexicano. BC.Game ofrece la experiencia en vivo más completa para eSports.

Si apuestas mucho en vivo, la recomendación práctica es mantener cuenta en dos casas: comparas líneas en tiempo real y juegas donde la cuota esté mejor para ese partido específico.

Cuál es la mejor casa de apuestas: cómo elegir según tu perfil

No existe una sola respuesta a la pregunta de cual es la mejor casa de apuestas para todos. La respuesta depende de lo que priorizas como apostador.

Si priorizas momios altos: Codere tiene márgenes bajos y no bloquea a ganadores

Codere tiene márgenes bajos y no bloquea a ganadores Si priorizas profundidad de mercados: Caliente es el líder con hasta 441 opciones por partido de NBA

Caliente es el líder con hasta 441 opciones por partido de NBA Si priorizas un bono fácil de liberar: Novibet tiene rollover x5 con 60 días de plazo

Novibet tiene rollover x5 con 60 días de plazo Si priorizas apuestas en vivo con streaming: Betway y Novibet destacan en esta categoría

Betway y Novibet destacan en esta categoría Si priorizas criptomonedas o eSports: BC.Game es la opción con más trayectoria y más licencias locales

BC.Game es la opción con más trayectoria y más licencias locales Si necesitas retirar en efectivo: solo Caliente permite hacerlo en sus sucursales físicas

La estrategia más rentable a largo plazo es tener cuentas en dos o tres casas y comparar líneas antes de cada apuesta. Lo que un operador paga bien en Liga MX puede no ser su punto fuerte en NFL. Esa diferencia diaria se acumula en el tiempo.

Juego responsable en la casa de apuestas deportivas

Todas las casas de apuestas con licencia SEGOB están obligadas a tener una sección de juego responsable con herramientas concretas para el usuario. La ley exige controles de edad, verificación de identidad y mecanismos para limitar el juego.

Las herramientas más útiles que puedes activar en cualquier operador regulado son los límites de depósito (diarios, semanales o mensuales), la autoexclusión temporal o permanente de la cuenta y los recordatorios de tiempo durante sesiones largas de apuestas en vivo.

Si necesitas apoyo relacionado con el juego problemático, en México el número de ayuda disponible es el 800 911 2000 (línea de apoyo que Betway, entre otros operadores, muestra en su sección de juego responsable). La Secretaría de Salud también ofrece recursos de orientación en conductas adictivas.

Apostar con presupuesto definido y dentro de lo que puedes perder sin afectar tus gastos fijos es la única forma de mantener las apuestas como entretenimiento. Un límite de depósito activo en la plataforma es más efectivo que intentar controlarlo de memoria.

Casa de Apuestas: Guía de las Mejores en México

Si buscas una casa de apuestas en México que sea legal, pague bien y no te complique la vida con retiros, esta guía te da lo que necesitas para decidir. Revisamos los operadores con licencia SEGOB activa, comparamos momios en Liga MX y NBA, y analizamos bonos cláusula por cláusula.

El mercado mexicano tiene más de 20 operadores autorizados activos en 2026, pero la diferencia de margen entre la casa más barata y la más cara puede llegar a casi 5 puntos porcentuales en los mismos mercados. Eso se traduce en miles de pesos al año si apuestas con frecuencia.

Qué hace buena a una casa de apuestas deportivas

Antes de hablar de operadores concretos, vale la pena saber en qué fijarse. El bono de bienvenida llama la atención al principio, pero los factores que realmente definen tu experiencia son otros.

El primero es la licencia SEGOB: es el requisito mínimo no negociable en México. Sin permiso federal, no hay respaldo legal si surge un conflicto. El segundo es el margen del operador: cuanto más bajo, más ganas a largo plazo. El tercero son los métodos de pago locales, concretamente SPEI, OXXO y Todito Cash. El cuarto es la profundidad de mercados por partido, no solo la cantidad de deportes disponibles.

Momios competitivos en tus deportes favoritos

en tus deportes favoritos Retiros rápidos por SPEI sin comisiones excesivas

por SPEI sin comisiones excesivas App móvil estable en iOS y Android

en iOS y Android Cash Out disponible en apuestas en vivo

en apuestas en vivo Sección de juego responsable con límites configurables

Un punto que pocas guías mencionan: el rollover del bono varía entre x5 y x20 según la casa. Un bono de 5 mil pesos con rollover x20 es mucho menos útil en la práctica que uno de 3 mil pesos con rollover x5. Siempre lee las condiciones antes de reclamar cualquier promoción.

Las mejores casas de apuestas online Mexico en 2026

Las cinco casas que analizamos a continuación combinan licencia SEGOB verificable, buena profundidad de mercados y métodos de pago locales. Los montos exactos de bonos cambian con frecuencia; confirma siempre en la plataforma antes de registrarte porque las ofertas se actualizan.

Operador Número de licencia SEGOB Deportes cubiertos Retiros disponibles Caliente DGG/SP/404/97 25+ SPEI, efectivo en sucursales Codere DGJS/DGAAD/DCRCA/1566/2018 30+ SPEI, OXXO, Paynet Novibet DGG/723/97 30+ SPEI en menos de 24 h Betway SEGOB 4184 25+ SPEI, OXXO, Paycash BC.Game 3 licencias SEGOB activas 20+ deportes + eSports SPEI (hasta 72 h), cripto (minutos)

Caliente: la referencia histórica en México

Caliente es el operador con más trayectoria en México y el mayor volumen de usuarios activos del país. Cubre 25 deportes con la oferta de mercados más profunda del mercado: hasta 441 opciones en un partido de NBA y 293 en uno de Liga MX.

Tiene una red de más de 70 sucursales físicas en 15 estados, donde el apostador puede depositar y retirar en efectivo el mismo día. Esa opción no la ofrece ningún otro operador del ranking. El depósito máximo diario por SPEI es 50 mil pesos y el pago máximo por apuesta simple es 100 mil pesos.

Su margen en Liga MX se ubica alrededor del 6.04%, por encima del promedio del mercado (5.67%). Si tu prioridad son los momios más competitivos, conviene comparar líneas antes de cada apuesta. Si valoras la cobertura local, el acceso físico y la variedad de mercados, Caliente es difícil de ignorar como base de operaciones.

Codere: margen bajo y sin límites a ganadores

Codere opera en México con licencia SEGOB núm. DGJS/DGAAD/DCRCA/1566/2018 y tiene presencia física además de su plataforma online. Es de origen español con amplia trayectoria en mercados regulados de Europa y América Latina.

Codere tiene márgenes de los más bajos en apuestas deportivas dentro del mercado mexicano, y no aplica bloqueos habituales a apostadores ganadores. Acepta depósitos y retiros con OXXO, SPEI, Teleingreso y Paynet, lo que lo hace accesible para usuarios sin tarjeta bancaria.

Su sección de apuestas en vivo cubre partidos de la Liga MX con buena profundidad de mercados. La app está disponible para iOS y Android. Para quien apuesta con estrategia y busca el mejor valor a largo plazo, Codere es una de las opciones más sólidas del mercado.

Novibet: bono asequible y retiros en 24 horas

Novibet entró al mercado mexicano en 2022 con licencia SEGOB emitida a nombre de Comercial de Juegos de la Frontera. Opera bajo el número DGG/723/97 y tiene más de una década de trayectoria internacional.

Su bono de bienvenida deportivo tiene un rollover de x5 con momios mínimos de 1.50 y plazo de 60 días para cumplirlo. Esas condiciones son de las más asequibles del mercado mexicano en este momento. Cubre más de 30 deportes: Liga MX, Champions League, NBA, NFL, Fórmula 1, tenis y boxeo, con momios que se actualizan en tiempo real.

Los retiros por SPEI se procesan en menos de 24 horas con la cuenta verificada. La app para Android se descarga como APK directo desde la web; la de iOS está en la App Store. Entre sus herramientas destacan el Cash Out, el constructor de apuestas (hasta 12 selecciones del mismo partido) y el Acelerador de Parlay para combinadas.

Betway: apuestas en vivo con streaming integrado

Betway opera en México bajo la licencia SEGOB 4184 y cubre más de 25 disciplinas deportivas. En mediciones de mayo de 2026, un partido de Copa Libertadores alcanzó 452 opciones de apuesta en la plataforma.

Sus puntos fuertes son las transmisiones en vivo dentro de la plataforma, Cash Out y la herramienta Crea tu Apuesta. El depósito mínimo es de 100 pesos con tarjeta, OXXO Pay, Todito Cash o Paycash. Para eSports cubre Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Valorant y Call of Duty, entre otros títulos.

El bono de bienvenida deportivo exige un rollover x8 con momios mínimos de 1.75 y caducidad a los 7 días del primer depósito; condiciones más exigentes que las de Novibet. Sus momios están en nivel medio del mercado, así que para mercados de alto volumen conviene comparar líneas antes de apostar.

BC.Game: cripto, eSports y tres licencias locales

BC.Game es el operador más orientado a criptomonedas y deportes electrónicos de esta lista. En México opera con tres licencias SEGOB activas: la DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter a nombre de PRODUCCIONES MÓVILES S.A de C.V., y las licencias DGJS/1580/2021 y DGJS/DCRCA/2921/2021 a nombre de UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA.

Acepta más de 100 criptomonedas para depósitos y retiros, incluyendo BTC, ETH y USDT. Un retiro en Litecoin tras una apuesta en Valorant en vivo tardó solo 8 minutos en una prueba documentada. Para retiros en pesos, el único método disponible es SPEI con plazo de hasta 72 horas.

Si no usas criptomonedas, el menú de pagos es más limitado que el de Caliente o Codere. Pero para quien apuesta en eSports o quiere privacidad en sus transacciones, BC.Game es la opción más completa del mercado mexicano con licencia local.

Cómo verificar que una casa de apuestas es legal en México

Las apuestas online en México son completamente legales cuando el operador tiene permiso federal activo. El organismo que emite y supervisa esos permisos es la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El marco legal principal es la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, y su Reglamento publicado en 2004, que incorporó las apuestas remotas por internet.

Para verificar si una casa de apuestas online México opera legalmente, sigue estos cuatro pasos:

Busca el número de permiso SEGOB en el pie de página del operador. Confirma que el dominio termine en .mx para el servicio al público mexicano. Comprueba que la URL use https:// y muestre el candado de seguridad. Valida el número en el portal oficial de la DGJS para confirmar que el permiso está vigente.

Si el operador no muestra número de permiso, no opera legalmente en México. Apostar en plataformas sin licencia no tiene respaldo legal ante retiros bloqueados o conflictos con pagos de premios. La DGJS tiene facultad para bloquear URLs y revocar permisos a operadores que incumplan, y también puede recibir quejas de usuarios.

Métodos de pago en casas de apuestas deportivas en México

El abanico de métodos de pago que ofrece cada casa de apuestas deportivas puede marcar una diferencia práctica importante, sobre todo para los retiros. No todos los métodos populares permiten cobrar ganancias.

Método Depósito Retiro Velocidad aproximada SPEI Sí Sí Minutos a 72 h según casa OXXO Pay Sí No (en la mayoría) Confirmación en horas Visa / Mastercard Sí Varía por casa Inmediato en depósito Todito Cash Sí No Inmediato Paycash / PayNet Sí No Confirmación en horas AstroPay Sí Sí Horas Criptomonedas Sí (BC.Game) Sí (BC.Game) Minutos

SPEI es el método más completo porque funciona para depositar y retirar en todos los operadores del ranking. OXXO es la opción más popular para quienes no tienen cuenta bancaria, pero en la mayoría de las plataformas solo sirve para depositar. Confirma los métodos disponibles directamente en el operador antes de registrarte, ya que las condiciones pueden variar.

Bonos de bienvenida: lo que debes revisar antes de reclamar

El bono de bienvenida es la primera promoción que verás al abrir cuenta en cualquier pin up casa de apuestas o cualquier otro operador del mercado. El monto parece atractivo, pero el factor real que define si puedes cobrar las ganancias es el rollover, no el porcentaje del bono.

El rollover es el número de veces que debes apostar el monto del bono antes de poder retirarlo. En el mercado mexicano ese requisito varía entre x5 y x20 según el operador. Un rollover x5 a momios de 1.50 es mucho más fácil de completar que un x20 a momios de 2.00, aunque el segundo suene más generoso en el titular.

Antes de activar cualquier bono, revisa estos cinco puntos:

Plazo de validez: algunos bonos caducan en 7 días, otros en 60 días. Momios mínimos requeridos: apuestas a momios muy bajos normalmente no cuentan para el rollover. Mercados excluidos: hándicap asiático, apuestas sin empate o combinadas con pocos eventos suelen estar fuera. Depósito mínimo para activarlo: varía entre 80 pesos y 200 pesos según la casa. Un bono por persona: todos los operadores limitan la bienvenida a un usuario por cuenta, dispositivo e IP.

Además del bono de bienvenida, las mejores plataformas ofrecen freebets, cashback por pérdidas, bonos por recarga y programas de lealtad. Estas promociones cambian según la temporada y eventos deportivos relevantes. Verifica siempre los términos vigentes en el sitio del operador antes de reclamar cualquier oferta.

Deportes y mercados más populares en México

Conocer qué deporte genera más volumen de apuestas te ayuda a elegir la casa que mejor pague en tu mercado favorito. En México, el futbol y la Liga MX dominan el volumen en todas las plataformas. Le siguen el boxeo, el béisbol, el futbol americano y la NBA.

Los eSports crecen con fuerza entre apostadores menores de 30 años. La F1 tiene impulso propio en México por el Gran Premio local. La lucha libre también genera mercados específicos en algunos operadores, algo poco frecuente en plataformas internacionales sin presencia local.

Deporte Popularidad en Mexico Casa con mejor oferta Futbol / Liga MX Muy alta Caliente (volumen), Codere (momios) NBA / Basquetbol Alta Caliente (hasta 441 mercados por partido) Boxeo Alta Betway, Novibet NFL Media-alta Codere, Betway eSports En crecimiento BC.Game Fórmula 1 En crecimiento Novibet, Betway

El margen promedio del mercado en Liga MX es 5.67% y en NBA es 4.28%. La brecha entre la casa más barata y la más cara llega a casi 5 puntos porcentuales en Liga MX. Esa diferencia no se nota en una sola apuesta, pero se acumula de forma considerable en un año de apuestas regulares.

Apuestas en vivo y herramientas adicionales

Las apuestas en vivo son la modalidad de mayor crecimiento en el mercado mexicano. Permiten apostar durante el transcurso del evento con momios que cambian en tiempo real. La velocidad de la plataforma importa tanto como el nivel de los momios, ya que las cuotas pueden moverse en segundos.

Las herramientas que más impacto tienen en la experiencia de apuestas en vivo son el Cash Out (permite cobrar antes del final para asegurar ganancia o reducir pérdida), el streaming integrado (ver el partido sin salir de la pantalla de apuestas), el Bet Builder (combinar mercados del mismo partido en una sola jugada) y el rastreador interactivo con estadísticas en tiempo real.

Betway y Novibet son los operadores del ranking con la oferta en vivo más completa, incluyendo transmisiones en directo. Caliente tiene la mayor profundidad de mercados en vivo para Liga MX y NBA. BC.Game ofrece la experiencia en vivo más completa para eSports dentro de una plataforma con licencia local.

La estrategia práctica para apostadores activos es tener cuenta en dos o tres casas: comparas momios antes de cada evento y juegas donde la línea esté mejor. También multiplicas las probabilidades de que una tenga una promoción útil para tu estilo esa semana.

Cuál es la mejor casa de apuestas: elige según tu perfil

La pregunta de cual es la mejor casa de apuestas no tiene una respuesta única. Depende de lo que priorizas. Aquí te dejamos una guía rápida por perfil de apostador para que la decisión sea más concreta.

Priorizas momios altos: Codere tiene márgenes bajos y no bloquea a ganadores habituales.

Codere tiene márgenes bajos y no bloquea a ganadores habituales. Priorizas profundidad de mercados: Caliente lidera con hasta 441 opciones por partido de NBA.

Caliente lidera con hasta 441 opciones por partido de NBA. Priorizas bono fácil de liberar: Novibet ofrece rollover x5 con 60 días de plazo.

Novibet ofrece rollover x5 con 60 días de plazo. Priorizas apuestas en vivo con streaming: Betway y Novibet son los más sólidos en esta categoría.

Betway y Novibet son los más sólidos en esta categoría. Priorizas criptomonedas o eSports: BC.Game tiene tres licencias locales y acepta más de 100 criptomonedas.

BC.Game tiene tres licencias locales y acepta más de 100 criptomonedas. Necesitas retirar en efectivo: solo Caliente permite hacerlo en sus más de 70 sucursales físicas.

Si eres nuevo en las apuestas deportivas, empieza con una sola cuenta en el operador que mejor cubra tu deporte principal. Aprende cómo funcionan los momios, los tipos de apuesta y el rollover antes de abrir cuentas adicionales.

Juego responsable en la casa de apuestas deportivas

Todas las casas de apuestas con licencia SEGOB están obligadas legalmente a tener una sección de juego responsable con herramientas activas para el usuario. La regulación mexicana exige verificación de identidad, controles de edad y mecanismos para que el jugador pueda limitar su propia actividad.

Las herramientas más útiles que puedes activar en cualquier operador regulado son los límites de depósito (diarios, semanales o mensuales), la autoexclusión temporal o permanente de la cuenta, y los recordatorios de tiempo durante sesiones largas de apuestas en vivo. Betway, por ejemplo, publica en su plataforma el número de ayuda 800 911 2000 para problemas relacionados con el juego.

Si necesitas orientación sobre conductas de juego problemático, la Secretaría de Salud tiene recursos de apoyo disponibles. Apostar con un presupuesto fijo y dentro de lo que puedes perder sin afectar gastos esenciales es la única forma de mantener las apuestas como entretenimiento a largo plazo.