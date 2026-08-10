México y Colombia: 2,005 mdd en comercio durante 2026; estos son sus principales productos

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México encabeza las exportaciones. Foto: AFP.

México y Colombia mantienen una relación comercial basada en el intercambio de mercancías, inversión y remesas. En 2026, el comercio entre ambos países suma 2 mil 005 millones de dólares, resultado de exportaciones mexicanas por 1,241 millones de dólares e importaciones provenientes de Colombia por 764 millones.

De acuerdo con México Data, las exportaciones mexicanas hacia Colombia representan 0.5% del total de las ventas de México al exterior, mientras que las importaciones colombianas equivalen a 0.31% de todas las compras mexicanas provenientes de otros países.

La diferencia entre ambos flujos es de 477 millones de dólares a favor de las exportaciones mexicanas.

¿Qué exporta México a Colombia?

Entre los principales productos que México envió a Colombia en mayo de 2026 destacan los siguientes:

Monitores y proyectores: 30.4 millones de dólares, equivalentes a 14.9%

30.4 millones de dólares, equivalentes a 14.9% Vehículos y otros para transporte público: 27.3 millones de dólares (13.4%)

27.3 millones de dólares (13.4%) Medicamentos mixtos o sin mezclar: 16.7 millones de dólares (8.18%)

16.7 millones de dólares (8.18%) Tubos y tuberías de hierro o acero: 12.7 millones de dólares (6.22%)

12.7 millones de dólares (6.22%) Vehículos para el transporte de mercancías: 11 millones de dólares (5.41%)

¿Qué importa México de Colombia?

En el caso de las mercancías provenientes de Colombia, los principales productos importados por México en mayo de 2026 fueron:

Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares: 31.7 millones de dólares (16.8%)

31.7 millones de dólares (16.8%) Automóviles y otros diseñados para transporte público: 23.2 millones de dólares (12.3%)

23.2 millones de dólares (12.3%) Extractos, esencias y concentrados de café, té u otros: 14.5 millones de dólares (7.66%)

14.5 millones de dólares (7.66%) Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel: 12.4 millones de dólares (6.54%)

12.4 millones de dólares (6.54%) Aceites de petróleo y minerales bituminosos: 4.87%

Dos productos concentraron 921 MDD en 2024

El intercambio comercial también muestra el peso de algunos productos específicos. En 2024, México exportó a Colombia 310 millones de dólares en monitores y proyectores, mientras que importó 611 millones de dólares en hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares.

En conjunto, ambos flujos representaron 921 millones de dólares.

Inversión y remesas entre México y Colombia

La relación económica entre ambos países también incluye inversión extranjera directa y remesas.

En 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Colombia en México alcanzó 88.9 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades y nuevas inversiones.

Los principales destinos de estas inversiones fueron Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

En materia de remesas, México recibió 5.17 millones de dólares provenientes de Colombia, mientras que Colombia recibió 51.1 millones de dólares enviados desde México durante el primer trimestre de 2026.

Las entidades mexicanas con mayor concentración de migrantes provenientes de Colombia son:

Baja California

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Michoacán

Quintana Roo

Tamaulipas

México y Colombia, ante un cambio de gobierno

El intercambio comercial ocurre mientras ambos países atraviesan un cambio político en Colombia.

El pasado 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia, lo que representa un avance de la derecha latinoamericana, después de que el país fuera gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.

Un mes antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México mantendría una relación diplomática con Colombia, pese a las diferencias ideológicas.

En este contexto, México y Colombia mantienen un intercambio comercial de 2 mil 005 millones de dólares durante 2026, con productos como monitores, proyectores, vehículos, medicamentos, combustibles, automóviles y productos relacionados con el café entre los principales flujos.

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