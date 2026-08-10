Ojo contribuyentes: SAT revela qué conductas considera de alto riesgo para auditar en 2026

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SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los criterios que utiliza para programar auditorías fiscales, con el objetivo de identificar a contribuyentes que presenten conductas consideradas de alto riesgo para el cumplimiento de sus obligaciones.

Para este 2026, la autoridad contempla realizar 16 mil 200 auditorías en distintos segmentos del padrón auditable.

¿Qué conductas pueden llamar la atención del SAT?

El SAT, prioriza a contribuyentes que presentan indicadores de riesgo relacionados con posibles prácticas para evadir impuestos, no enterar retenciones u obtener saldos a favor de manera improcedente.

Entre los supuestos considerados están:

Operaciones con factureras o nomineras

Pérdidas fiscales recurrentes

Simulación o abuso de deducciones

Ingresos que no son declarados

Abuso de estímulos fiscales

Inconsistencias entre lo que se importa o compra y lo que se vende

Importaciones con precios por debajo del mercado

Incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias

Falta de pago de retenciones de empleados

Operaciones con paraísos fiscales

Solicitud de devoluciones improcedentes

Pago de una tasa efectiva de impuestos menor a la de empresas del mismo sector

¿Cuántas auditorías realizará el SAT en 2026?

El SAT señala que primero identifica las conductas de riesgo y posteriormente prioriza a quienes obtienen las mayores calificaciones de riesgo.

Para 2026, el número promedio anual de auditorías se distribuye de la siguiente manera:

Tipo de contribuyente Universo Porcentaje Auditorías Grandes contribuyentes 15,873 6.3% 1,200 Pequeños y medianos 66,809,431 0.02% 12,000 Comercio exterior 116,467 2.5% 3,000 Total 66,825,304 0.02% 16,200

Esto significa que no todos los contribuyentes son auditados, sino que la autoridad establece prioridades a partir de los indicadores de riesgo señalados en su comunicado.

¿Qué busca el SAT con estas auditorías?

El SAT indicó que estos criterios forman parte de una política de transparencia proactiva y buscan establecer condiciones de igualdad en el cobro de contribuciones y brindar certidumbre jurídica.

La autoridad también señaló que continuará utilizando mecanismos de auditoría para combatir la evasión y elusión fiscal, bajo los procedimientos establecidos por la ley.

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