SCJN protege a trabajadores: descuentos de Infonavit pueden suspenderse temporalmente en algunos casos

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SCJN falla en favor de los trabajadores con crédito Infonavit. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio que permite suspender temporalmente los descuentos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vía nómina cuando una persona trabajadora se encuentre ausente o en situación de incapacidad laboral, siempre que se garantice el cumplimiento del pago dentro de los plazos establecidos por la ley.

La decisión busca brindar mayor certeza jurídica y proteger los derechos de las personas trabajadoras y empleadores ante situaciones en las que no existe un salario sobre el cual realizar la retención.

¿Qué resolvió la SCJN sobre los descuentos del Infonavit?

El Máximo Tribunal determinó que los descuentos correspondientes a créditos de vivienda del Infonavit pueden suspenderse de manera temporal cuando el trabajador no cuente con un salario sobre el cual pueda aplicarse la retención.

Esto puede ocurrir cuando la persona se encuentre en una situación de ausencia o incapacidad laboral.

La resolución establece que la suspensión es válida siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones de pago dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable.

Por ello, el criterio no significa que la deuda del crédito desaparezca o deje de existir. Se trata de una suspensión temporal de la retención vía nómina cuando no hay salario disponible para efectuarla.

Buscan evitar cargas económicas desproporcionadas

De acuerdo con la resolución, obligar a los patrones a realizar descuentos cuando no existe una base salarial para aplicar la retención podría representar una carga económica desproporcionada.

La SCJN consideró que, ante una ausencia o incapacidad, no existe un salario sobre el cual pueda efectuarse el descuento correspondiente.

Con este criterio, la Corte señaló que la suspensión temporal de las retenciones es compatible con la protección de los derechos laborales y de seguridad social, siempre que se mantenga el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

El criterio brinda así mayor claridad sobre cómo deben realizarse los descuentos de créditos Infonavit cuando una persona trabajadora deja temporalmente de recibir un salario sujeto a retención.

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