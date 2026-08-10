SAT puede tomar fotos y videos durante visitas domiciliarias, según la ley

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SAT puede tomar fotos en visitas domiciliarias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede hacer visitas domiciliarias y, además, tomar fotografías y videos, según lo establece el Código Fiscal de la Federación.

SAT puede tomar video durante visitas domiciliarias

En el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, se establecen las acciones que la autoridad fiscal puede hacer durante una visita domiciliaria. Entre ellas se encuentra:

Toma de fotografías

Grabación de audios o videos

Entregar la orden de verificación al visitado

Además, durante la diligencia, explica el Código, los visitadores deberán solicitar la designación de dos testigos los cuales, en caso de que el visitado no los tenga, podrán ser establecidos por la autoridad fiscal.

¿A quien puede el SAT hacer visitas domiciliarias?

De acuerdo con las autoridades, las visitas a los contribuyentes tienen como fin comprobar la comisión de delitos fiscales.

Derechos de los contribuyentes

El SAT explica que el contribuyente tiene “derecho a conocer la identidad de la autoridad bajo cuya responsabilidad se realizan trámites en los que estés involucrado”.

Además, destaca que se puede “solicitar en cualquier momento al servidor público que se identifique como empleado del SAT y te muestre el documento que lo faculta para llevar a cabo la acción de que se trate”.

El SAT niega visitas masivas

Hace unos meses, el SAT negó que se hicieran visitas domiciliarias masivas a fin de poner multas a los contribuyentes. En aquella ocasión el Servicio reconoció que tenía la facultad, pero se hacía en “criterios de riesgo fiscal”.

“Si bien el SAT cuenta con la facultad para realizar visitas domiciliarias sustentadas en el Código Fiscal de la Federación, es una actividad que se realiza únicamente con base en criterios de riesgo fiscal determinados objetivamente”.

Asimismo, destacó que, en caso de darse una visita al domicilio, se respetarán “siempre los derechos de las personas contribuyentes”.

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