¡Casi mil pesos! Bodega Aurrera remata tanque de gas LP Ingusa de 9 kilos

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Foto: Cuartoscuro

Bodega Aurrera ofrece en descuento el tanque portátil de gas LP de la marca Ingusa en mil 99 pesos. Este cilindro es ideal para asados o para hogares pequeños.

Hasta este 19 de junio, este producto figuraba entre las variadas ofertas en línea de esta cadena de supermercados.

Cuenta con una válvula tradicional de seguridad contra sobrepresión, toda vez que fue probado hidrostática y neumáticamente, de acuerdo con las especificaciones.

Además, tiene un acabado exterior con pintura electrostática en polvo resistente y un diseño “portátil, fácil de transportar y de almacenar”.

Asimismo, el cilindro tiene una garantía de uso de diez años y de seis años por algún defecto de fabricación.

Características del tanque Ingusa de gas LP

Cilindro tipo gas LP con capacidad de 9 kilos (20 lbs).

Dimensiones: 31.00 x 31.00 x 47.00 cm.

Fabricado en acero de alta duración.

Color gris.

Su uso es recomendado para:

Asadores y carritos de comida

Calefactores y lámparas de campo

Joyería y plomería

Secadoras y hogares pequeños

Promoción del tanque Ingusa de gas LP

Bodega Aurrerá ofrece este tanque de gas LP de Ingusa en mil 99 pesos con descuento, cuando su precio original es de mil 554 pesos; además, está a tres meses sin intereses. Las personas interesadas pueden comprar este producto en el siguiente enlace.

Importante: antes del primer llenado de gas, debe abrirse la válvula del cilindro para purgar el aire interior. Además, el cilindro no debe llenarse a más del 90% de su capacidad por norma.

De igual manera, las válvulas de Ingusa están diseñadas para detectar sobrellenado, liberar el excedente y cerrarse automáticamente sin riesgo de fuga.

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