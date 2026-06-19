Mercado laboral en México: ciudades con mejores condiciones laborales 

GENERANDO AUDIO...

Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Las mejores ciudades para trabajar en México en 2026 fueron identificadas por el Índice de Competitividad Urbana (ICU 2026) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un estudio que evalúa la capacidad de las zonas metropolitanas para generar, atraer y retener talento e inversión.

El análisis considera factores relacionados con el mercado laboral, la productividad, el empleo formal, la presencia de empresas, la infraestructura, la innovación y las condiciones que permiten el desarrollo económico de las ciudades. En esta edición, el IMCO evaluó 72 zonas metropolitanas del país.

De acuerdo con el ICU 2026, las ciudades con mejores condiciones laborales comparten características como una mayor participación del empleo formal, productividad por hora trabajada y presencia de empresas capaces de integrarse a cadenas productivas nacionales e internacionales.

Ciudades con mejores condiciones laborales en México según el ICU 2026

En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, el primer lugar fue para Querétaro, seguido de Guadalajara, Hermosillo, Saltillo y Monterrey.

🥈⚽ ¡Guadalajara ocupa el 2° lugar del Índice de Competitividad Urbana #ICU2026

La Perla Tapatía aún juega otros retos pendientes:

👍Destaca en vivienda intraurbana (50.7%).

⚠️Sólo 30.5% se siente seguro y su tasa de homicidios es de 26.1 por cada 100k hab

📊 Conoce más:… pic.twitter.com/gqUAzB5M2b — IMCO (@imcomx) June 18, 2026

También aparecen en las primeras posiciones Mérida, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

Dentro del grupo de ciudades con entre 500 mil y un millón de habitantes, Puerto Vallarta ocupó el primer lugar, seguida por Tepic, Veracruz, Durango y Pachuca.

Por su parte, entre las ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes, las primeras posiciones fueron para La Paz, Monclova-Frontera, Nuevo Laredo, Los Cabos y Playa del Carmen.

En la categoría de menos de 250 mil habitantes, el ranking fue encabezado por Delicias, seguido de Piedras Negras y Ocotlán.

Factores que impulsan el empleo formal y la competitividad urbana

El Índice de Competitividad Urbana 2026 establece que un mercado laboral competitivo depende de elementos como la disponibilidad de empleos formales, la productividad de los trabajadores, la capacitación del talento y la capacidad de las empresas para generar oportunidades laborales.

El informe destaca que las diferencias entre ciudades están relacionadas con la estructura económica de cada región. Mientras algunas zonas cuentan con industrias integradas a cadenas globales de producción, otras enfrentan mayores niveles de informalidad laboral, lo que limita el acceso a financiamiento, tecnología y seguridad social.

Además del empleo, el ICU 2026 analiza aspectos como infraestructura, innovación y economía, sociedad y medio ambiente, sistema político y gobiernos, así como condiciones de seguridad y calidad de vida.

El IMCO señala que las ciudades evaluadas concentran una parte importante de la actividad económica nacional y representan espacios clave para la generación de oportunidades laborales, inversión y desarrollo regional.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.