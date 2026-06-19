Mundial 2026: Profeco advierte que ningún negocio puede imponer propina obligatoria

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No te pueden obligar a dar propina. Foto: Getty

La propina obligatoria en restaurantes y bares está prohibida en México, recordó la Profeco, que llamó a las personas consumidoras a revisar sus cuentas y denunciar cualquier cargo no autorizado, especialmente ante el incremento de visitantes y actividad comercial previsto durante el Mundial 2026.

La Procuraduría Federal del Consumidor señaló que ningún establecimiento puede exigir un porcentaje adicional por concepto de propina ni incluirlo automáticamente en la cuenta sin el consentimiento del cliente.

La dependencia explicó que la propina es una gratificación voluntaria que las personas pueden otorgar como reconocimiento por el servicio recibido, principalmente en restaurantes, bares, hoteles y establecimientos turísticos.

Aunque se espera una mayor afluencia de personas en centros de consumo durante eventos masivos como el Mundial de 2026, las disposiciones legales no cambian y ningún negocio puede condicionar el servicio o el pago de la cuenta a la entrega de una propina.

¿Qué dice la ley sobre la propina obligatoria?

La Profeco recordó que el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no pueden aplicar prácticas comerciales coercitivas, desleales ni imponer condiciones abusivas en la prestación de bienes y servicios.

Con base en este artículo, exigir una propina o fijar un porcentaje obligatorio constituye una práctica indebida.

La dependencia precisó que cualquier cargo adicional debe contar con la autorización expresa de la persona consumidora. De lo contrario, el establecimiento incurre en una conducta que puede ser sancionada.

La autoridad también reiteró que la propina no forma parte del precio de los alimentos o servicios contratados, por lo que no debe aparecer de manera automática en la cuenta.

¿Qué hacer si un restaurante o bar te cobra propina?

Si detectas un cargo por propina no autorizado, la Profeco recomienda seguir estos pasos:

Revisar cuidadosamente la cuenta antes de pagar

Verificar si aparece algún concepto relacionado con “propina”, “servicio” u otro cargo adicional

Solicitar al establecimiento que elimine el monto no autorizado

Conservar el ticket, recibo o comprobante de pago como evidencia

La dependencia señaló que contar con pruebas documentales facilita el proceso de denuncia y permite dar seguimiento al caso.

Canales para denunciar ante Profeco

Las personas consumidoras pueden presentar una denuncia por cobro de propina obligatoria a través de los canales oficiales de la Profeco:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 para Ciudad de México y zona metropolitana

Teléfono del Consumidor: 800 468 8722 para el resto del país

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

De manera presencial en cualquiera de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco)

Para que la denuncia proceda, el artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la persona afectada debe proporcionar información como:

Nombre o razón social del establecimiento

Domicilio completo del negocio

Relato de los hechos ocurridos

Comprobantes o tickets relacionados con el consumo

¿Qué sanciones enfrentan los negocios?

La Profeco reiteró que los establecimientos que exijan una propina obligatoria pueden recibir sanciones económicas, al tratarse de una práctica comercial abusiva.

La autoridad federal recordó que ningún restaurante, bar, hotel o centro de consumo puede negarse a cobrar la cuenta o condicionar la atención al pago de una propina.

Ante el aumento de actividad económica esperado durante el Mundial 2026, la dependencia insistió en que los derechos de las personas consumidoras permanecen vigentes y que la propina seguirá siendo una decisión voluntaria.

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