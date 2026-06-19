Mercado laboral en México se enfría en 2026; 6 de cada 10 ven difícil hallar empleo

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6 de cada 10 mexicanos considera difícil encontrar empleo. Foto: Getty

El 62.1% de los trabajadores mexicanos considera difícil encontrar un mejor empleo, de acuerdo con el estudio Pulso Búsqueda Laboral 2026, de Rankmi, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado laboral, una informalidad laboral de 54.8% y una menor creación de puestos de trabajo formales durante los primeros meses del año.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, aunque México mantiene niveles históricamente bajos de desocupación y un crecimiento anual en el número de personas ocupadas, durante el primer trimestre de 2026 se registró una reducción de más de 227 mil personas ocupadas respecto al cierre de 2025.

En este escenario, Rankmi presentó su estudio elaborado con la participación de más de 5 mil colaboradores en Latinoamérica, de los cuales México representó el 34.2% de la muestra.

El análisis revela que seis de cada diez trabajadores encuestados perciben que acceder a una mejor oportunidad laboral es complicado. El 62.1% calificó este proceso como “difícil” o “muy difícil”, mientras que solo el 3.6% consideró que actualmente es fácil encontrar una mejor posición.

La empresa aclaró que los resultados reflejan la percepción de los participantes del estudio y no representan a toda la fuerza laboral mexicana.

Crecimiento profesional desplaza al salario en la búsqueda de empleo

Uno de los principales hallazgos del reporte es el cambio en las prioridades de los trabajadores.

El crecimiento profesional se ubicó como la principal razón para buscar un cambio laboral, con el 31.1% de las preferencias a nivel regional, por encima de los salarios y beneficios, que concentraron el 26.2%.

Sin embargo, en México persiste una dinámica distinta a la observada en otros países de Latinoamérica.

El 30% de los trabajadores mexicanos encuestados señaló que el salario continúa siendo su principal motivación para buscar nuevas oportunidades laborales.

En otros mercados de la región, las prioridades cambian. En Chile destaca la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Mientras que en Perú cobra mayor relevancia la posibilidad de desarrollo profesional.

Felipe Cuadra, director de Recursos Humanos de Rankmi, señaló que la movilidad laboral ya no depende únicamente de la compensación económica. El funcionario dijo que depende de factores como las oportunidades de crecimiento, la estabilidad y la experiencia laboral.

El directivo agregó que el entorno económico genera incertidumbre entre los colaboradores. Por ello muchas personas consideran cambiar de empleo, pero al mismo tiempo dudan en asumir el riesgo.

Plataformas digitales dominan la búsqueda de empleo

El estudio también identificó cambios en la forma en que las personas buscan trabajo.

Los portales de empleo se mantienen como el principal canal para encontrar oportunidades laborales, con una preferencia del 42.2%.

Les siguen los referidos y las redes de contacto, con el 23.5%, mientras que LinkedIn concentra el 19.3%.

Rankmi identificó diferencias generacionales en los métodos de búsqueda laboral.

Los Baby Boomers dependen en mayor medida de las recomendaciones personales, mientras que la Generación Z utiliza una combinación más amplia de plataformas de empleo, redes profesionales y otros canales digitales.

En México, las mujeres presentan una búsqueda laboral más autogestionada y digital, con un mayor uso de portales de empleo y LinkedIn en comparación con los hombres.

Informalidad laboral y desaceleración modifican la movilidad

De acuerdo con el análisis de Rankmi, factores como la desaceleración económica, los cambios tecnológicos y la persistencia de altos niveles de informalidad están modificando la movilidad laboral en México.

En línea con las cifras del INEGI, la informalidad laboral se ubicó en alrededor del 54.8% de la población ocupada durante el primer trimestre de 2026.

Pese a la contracción trimestral del empleo, la comparación anual muestra un aumento en el número de personas ocupadas y una tasa de desocupación cercana al 2.6%, uno de los niveles más bajos registrados en el país.

En este contexto, las empresas que ofrezcan estabilidad, oportunidades de desarrollo profesional y procesos de contratación ágiles podrían incrementar su capacidad para atraer y retener talento.

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