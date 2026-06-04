Mundial 2026: no todo es futbol; CDMX, Monterrey y Guadalajara, ¿cuál es la sede más poderosa de México?

GENERANDO AUDIO...

Monterrey, Guadalajara o CDMX, ¿cuál llega mejor? Foto: Cuartoscuro

A unos días de la inauguración del Mundial 2026, el observatorio México, ¿Cómo Vamos? analizó, más allá de lo futbolístico, a las ciudades mexicanas que serán sedes de este evento, en temas como competitividad, empleo y crecimiento económico. Acá el resultado de esta batalla para saber quién es más fuerte entre CDMX, Monterrey y Guadalajara en economía, desarrollo, empleo y calidad de vida.

Para empezar a calentar, nos hallaremos con tres modelos diferentes de crecimiento económico y desarrollo social. CDMX presume el mayor nivel de prosperidad del país, Monterrey llega como potencia industrial y Guadalajara busca consolidarse como hub tecnológico y manufacturero.

De acuerdo con datos de México, ¿Cómo Vamos?, las tres sedes mundialistas destacan por su peso económico y poblacional, aunque cada una enfrenta retos distintos en empleo, informalidad y bienestar social, pero Jalisco, CDMX y Nuevo León se ubican entre las entidades con mayor ingreso per cápita.

🚨 ¿Sabías que se esperan alrededor de 3 millones de visitantes en la CDMX durante el mundial?

Conoce todos los detalles en la #Infografía 🔎 ¿Qué debes de saber de las sedes mexicanas de la copa del mundo 2026? ➡️

https://t.co/hr5gzzS5sP pic.twitter.com/neSQpPgOEG — México, ¿cómo vamos? (@MexicoComoVamos) June 2, 2026

CDMX: la sede más grande y con mayor progreso social

La Ciudad de México llega al Mundial en el primer lugar del Índice de Progreso Social y en ingreso per cápita; además, es la capital del país y alberga 9 millones de personas.

Es el centro económico y financiero del país y dentro de sus actividades de mayor peso se hallan:

Transportes, correos y almacenamiento

Comercio

En materia de informalidad laboral, la CDMX está por debajo del promedio nacional y en materia de participación laboral femenina tiene una de las más altas de México, con 54.7%.

Monterrey: potencia industrial y motor económico del norte

Monterrey, Nuevo León, llegará al Mundial 2026 como una de las economías más sólidas del país; es la séptima entidad más poblada. Su crecimiento promedio en los últimos cinco años ha sido de 3.56%, por encima del promedio nacional, impulsado principalmente por la industria manufacturera, que representa 34.3% de su economía.

Monterrey también destaca por ser la segunda entidad con menor informalidad del país, con apenas 35.4%, y sobresale por su alta participación laboral femenina con 47.8%.

En materia de pobreza laboral, tiene la quinta tasa más baja del país con 19.4%, y en materia de Índice de Progreso Social se ubica en el cuarto lugar y se coloca en segundo lugar en ingreso per cápita, según los datos de México, ¿Cómo Vamos?

Guadalajara: innovación, manufactura y una metrópoli en expansión

Jalisco llegará al Mundial con Guadalajara consolidada como una de las zonas metropolitanas más dinámicas de México. Es una de las zonas metropolitanas más grandes y dinámicas.

La manufactura lidera su actividad económica con 23.7%, mientras que el comercio mayorista y los servicios inmobiliarios siguen ganando peso en la entidad.

En temas de informalidad laboral está por debajo del promedio, pero en cuanto a participación laboral femenina es de 42.4%, que la coloca entre la quinta entidad con menor participación.

En el Índice de Progreso Social se ubica en la posición número 7 y en el lugar décimo en ingreso per cápita.

Más que futbol: una vitrina global para México

La Copa del Mundo 2026 pondrá los ojos del planeta sobre México, pero también abrirá el debate sobre qué ciudad llega realmente más preparada para competir globalmente.

CDMX presume liderazgo en progreso social y servicios; Monterrey se fortalece como potencia industrial y de empleo formal; mientras Guadalajara apuesta por innovación, manufactura y expansión metropolitana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.