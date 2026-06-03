México descarta impacto para la mayoría de exportaciones ante propuesta arancelaria de EE. UU.

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El Gobierno de México informó que alrededor del 85% de las exportaciones a EE. UU. que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedarían exentas de la propuesta arancelaria planteada por autoridades estadounidenses en el marco de una investigación relacionada con trabajo forzoso.

La Secretaría de Economía señaló que esta aclaración se obtuvo tras consultas realizadas este miércoles con la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de que ese organismo propusiera aplicar un arancel adicional de 10% a las importaciones provenientes de México y otras economías investigadas.

En un comunicado, la dependencia indicó que el comercio mexicano que cumple con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra fuera del alcance de la medida planteada por Washington.

#ComunicadoEconomía 🗞️



Propuesta de aranceles como resultado de investigación de la Sección 301 no contempla a comercio que cumpla con las reglas del #TMEC



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Exportaciones bajo el T-MEC quedarían protegidas

La Secretaría de Economía explicó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC representan aproximadamente el 85% del volumen total de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

De acuerdo con la dependencia, las consultas con la USTR permitieron confirmar que estos productos quedarían exentos de cualquier eventual arancel derivado de la investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial de Estados Unidos.

Asimismo, precisó que la propuesta tampoco afectaría a los bienes incluidos en las disposiciones de la Sección 232 estadounidense, entre ellos:

Automóviles

Acero

Aluminio

La Secretaría destacó que estos sectores continúan bajo esquemas comerciales específicos y no forman parte de la medida planteada por la USTR.

¿Por qué Estados Unidos propuso nuevos aranceles?

La propuesta surge de una investigación realizada por la USTR en la que se analiza la aplicación de medidas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

Según la investigación, 60 economías habrían mostrado una aplicación insuficiente de mecanismos para evitar este tipo de prácticas en sus cadenas de suministro.

Entre los países y regiones incluidos en la revisión se encuentran:

México

Canadá

Reino Unido

Unión Europea

Argentina

Como resultado preliminar, Estados Unidos propuso un arancel adicional de 10% para México y otras 13 economías.

Para las 46 economías restantes consideradas en la investigación, la propuesta contempla un gravamen adicional de 12.5%.

La propuesta aún no entra en vigor

La Secretaría de Economía subrayó que la medida propuesta por Estados Unidos no tiene una aplicación inmediata.

El proceso contempla un periodo de consultas de 45 días antes de que las autoridades estadounidenses adopten una decisión definitiva.

Durante ese lapso, México sostendrá conversaciones con la USTR para exponer información relacionada con las acciones implementadas por el país para combatir el trabajo forzoso.

La dependencia indicó que estas reuniones formarán parte de los mecanismos de diálogo bilateral que ambos gobiernos mantienen en materia comercial.

México negociará por el 15% restante de las exportaciones

Aunque el Gobierno mexicano señaló que la mayor parte de las exportaciones quedarían exentas, reconoció que existe un 15% del comercio hacia Estados Unidos que no está cubierto por las reglas de origen del T-MEC.

Sobre ese segmento, la Secretaría de Economía anunció el inicio de conversaciones formales con la USTR durante las próximas semanas.

Las negociaciones incluirán una ronda de trabajo en el marco de la revisión del tratado comercial regional, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Según la dependencia, México presentará información sobre los compromisos y medidas adoptadas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, con el objetivo de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

Gobierno mexicano confía en modificar la propuesta

La Secretaría de Economía señaló que la investigación de la Sección 301 forma parte de una estrategia estadounidense para sustituir otros mecanismos arancelarios aplicados previamente.

Entre ellos mencionó medidas relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron eliminadas por la Suprema Corte de Estados Unidos, así como disposiciones vinculadas con la Sección 122, cuya vigencia concluirá el próximo 24 de julio.

El Gobierno mexicano expresó su confianza en que las mesas de diálogo bilateral permitan modificar la propuesta arancelaria que podría afectar al porcentaje de exportaciones no cubiertas por las reglas del T-MEC.

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