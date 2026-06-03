Comercio formal acumula pérdidas por 405 millones de pesos debido a protestas de la CNTE

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El plantón de la CNTE dejará pérdidas económicas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Canaco CDMX informó que las movilizaciones de la CNTE han generado pérdidas económicas acumuladas por 405 millones 470 mil pesos en la Ciudad de México, además de afectar directamente a 4 mil 91 unidades económicas ubicadas principalmente en el corredor Reforma-Centro Histórico.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México condenó los actos de violencia y vandalismo registrados durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como los daños ocasionados a infraestructura pública y privada en distintos puntos de la capital.

A través de un posicionamiento, el organismo empresarial rechazó los intentos por derribar las vallas de protección instaladas en los accesos al Zócalo sobre la calle 20 de Noviembre, además de los daños registrados en inmuebles y equipamiento urbano.

Canaco CDMX reporta afectaciones millonarias al comercio

De acuerdo con la organización empresarial, las afectaciones económicas derivadas del plantón instalado desde el pasado 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre suman, hasta el 3 de junio de 2026, un total de 355 millones 770 mil pesos.

A esta cantidad se agregan 49 millones 700 mil pesos correspondientes a las pérdidas ocasionadas por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio.

Con ello, el impacto económico total reportado por la Canaco CDMX alcanzó los 405 millones 470 mil pesos.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que las afectaciones se han acumulado durante 10 días consecutivos debido a las complicaciones para el desarrollo de la actividad comercial en la zona.

Más de 4 mil negocios registran afectaciones

Según los datos presentados por la cámara empresarial, un total de 4 mil 91 unidades económicas han resultado afectadas por las movilizaciones.

Entre las principales consecuencias identificadas por el sector comercial destacan:

Disminución en la afluencia de clientes

Reducción de ventas

Dificultades para el abastecimiento de mercancías

Problemas de movilidad para trabajadores y colaboradores

La organización indicó que estas condiciones han impactado a establecimientos ubicados en una de las zonas con mayor actividad económica de la capital del país.

Canaco condena actos de violencia durante protestas

La Cámara empresarial también expresó su rechazo a diversos incidentes ocurridos durante las movilizaciones.

Entre los hechos señalados se encuentran:

Intentos por derribar vallas de protección en accesos al Zócalo

Daños a las instalaciones de la Torre Bienestar

Vandalismo contra una grúa de la policía

Intento de retención de un camión recolector de basura

De acuerdo con Gutiérrez Camposeco, este tipo de acciones rebasan el derecho a la libre manifestación y generan afectaciones a ciudadanos, trabajadores, visitantes y comerciantes.

Asimismo, sostuvo que los daños impactan tanto al patrimonio público como al privado.

Exigen garantizar el libre tránsito y aplicar la ley

La Canaco CDMX hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para garantizar el libre tránsito y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad económica.

El organismo solicitó la aplicación de la ley y la implementación de medidas para contener los actos vandálicos, liberar las vías de comunicación y proteger las fuentes de empleo vinculadas al comercio formal.

También advirtió que la prolongación de los bloqueos y afectaciones podría comprometer la estabilidad laboral de miles de personas que dependen de la actividad comercial en la capital.

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