México rechaza aranceles de EE. UU. y buscará frenar aumento del 10%

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México presentará argumentos para evitar aranceles de 10%. GETTY

Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciarán mesas de discusión para evitar la aplicación de los aranceles propuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La propuesta, presentada este 2 de junio, contempla un incremento del 10% a las importaciones mexicanas como parte de una investigación relacionada con bienes producidos bajo presunto trabajo forzoso.

La medida forma parte de una investigación de la Sección 301, que analiza la supuesta falta de acciones de 60 economías para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso en terceros países. Entre las naciones señaladas se encuentran la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México.

México y Estados Unidos discutirán propuesta de aranceles

La USTR propuso aumentar en 10% los aranceles a las importaciones provenientes de México y de otras 13 economías. Para las 46 economías restantes incluidas en la investigación, la propuesta contempla aranceles adicionales de 12.5%.

La Secretaría de Economía aclaró que la medida aún no es definitiva y que actualmente se encuentra en una etapa preliminar. Durante los próximos 45 días se llevará a cabo un proceso de recepción de comentarios, consultas y discusiones antes de que Estados Unidos tome una decisión final.

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



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Secretaría de Economía responde a propuesta de USTR

De acuerdo con la dependencia, el propio gobierno estadounidense ha señalado que esta investigación forma parte de una estrategia para sustituir otros mecanismos arancelarios previos.

Entre ellos se encuentran los impuestos aplicados bajo la IEEPA, eliminados recientemente por la Suprema Corte de Estados Unidos, así como las medidas de la Sección 122, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 24 de julio.

La Secretaría de Economía subrayó que la propuesta actual no representa una decisión definitiva y que aún existe margen para modificarla durante el proceso de análisis.

México presentará argumentos contra los aranceles

El Gobierno de México expresó su confianza en que la propuesta pueda cambiar como resultado de las mesas de trabajo bilaterales que continuarán en las próximas semanas, en el marco de la revisión del T-MEC.

Además, reiteró que seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos planteados en la investigación para evitar la aplicación de aranceles adicionales por estas causas.

Las conversaciones entre ambos países continuarán durante el periodo de consultas establecido por Estado.

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