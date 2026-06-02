México propone extender el T-MEC por 16 años más durante revisión conjunta

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Marcelo Ebrard pide ampliar el T-MEC 16 años. Cuartoscuro

México propuso extender el T-MEC por 16 años más como parte de la revisión conjunta del acuerdo comercial que realizarán México, EE. UU. y Canadá el 1 de julio de 2026, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una comunicación dirigida a las autoridades comerciales.

La postura mexicana, por otra parte, quedó plasmada en un oficio fechado el 1 de junio de 2026 y enviado:

Al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer

Al ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc

Esto en el marco de los preparativos para la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el documento, la revisión se realizará conforme a lo establecido en el artículo 34.7 del acuerdo comercial, que fija el 1 de julio de 2026 como fecha para evaluar el funcionamiento del tratado, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes.

México plantea ampliar el T-MEC y dar certidumbre a inversionistas

En el documento, el Gobierno de México señaló también que, a casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, mantiene su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte y considera que la continuidad del crecimiento económico regional requiere certidumbre para los inversionistas.

Por ello, la posición oficial de México es impulsar una extensión del tratado por otros 16 años.

“Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”, señala el oficio firmado por Marcelo Ebrard.

La propuesta forma parte de las consideraciones mexicanas para la revisión conjunta del acuerdo comercial, que involucra a los tres socios de América del Norte.

Consultas sobre el T-MEC reflejaron respaldo al acuerdo

La Secretaría de Economía recordó que entre septiembre y noviembre de 2025 los tres países realizaron consultas públicas para recopilar opiniones sobre la operación, funcionamiento y cumplimiento del tratado.

En el caso de México, la consulta se desarrolló entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025. Durante ese periodo también se llevaron a cabo:

30 foros sectoriales

32 foros estatales

Según el documento, las opiniones recibidas reflejaron una percepción favorable sobre el T-MEC como mecanismo para impulsar la estabilidad económica, brindar certeza jurídica y favorecer la atracción de inversión extranjera directa.

Asimismo, las aportaciones coincidieron en la importancia de mantener y preservar el acuerdo como base de la integración económica de América del Norte.

Sectores respaldan extensión del tratado

El Gobierno de México indicó que los sectores consultados expresaron apoyo a la ampliación del T-MEC y destacaron las ventajas que ha generado para la región.

Entre los principales planteamientos recogidos durante las consultas se encuentran:

Preservar el libre comercio entre los tres países

Eliminar aranceles aplicados bajo la Sección 232

Reducir medidas no arancelarias

Fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro

Impulsar la cooperación económica regional

El documento también menciona la importancia de atender los cambios en el entorno comercial global y fortalecer las cadenas productivas regionales.

México insiste en fortalecer la integración regional

La Secretaría de Economía señaló que México ha reiterado diversos temas de interés nacional que previamente fueron planteados en el marco de la revisión del acuerdo.

Además, informó que recientemente presentó dos propuestas adicionales de trabajo conjunto con el objetivo de fortalecer la integración económica regional y reducir dependencias de Asia en sectores considerados estratégicos.

Entre los temas mencionados se encuentran asuntos relacionados con las medidas aplicadas al acero y al aluminio bajo la Sección 232, las cuales, según el documento, continúan pendientes de respuesta.

La revisión conjunta del T-MEC se realizará el 1 de julio de 2026 y permitirá a los tres gobiernos evaluar el desempeño del acuerdo comercial, así como analizar propuestas para su continuidad y funcionamiento futuro.

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