Los estragos de la guerra contra Irán en el transporte global: tarifas marítimas y seguros se disparan hasta 1000%

GENERANDO AUDIO...

Foto: cortesía

La guerra contra Irán en la región de Medio Oriente está provocando severos impactos en el transporte y la logística internacional, con retrasos, desvíos de rutas marítimas y aéreas, así como incrementos sustanciales en tarifas y seguros, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.

De acuerdo con la representante del organismo, el conflicto ha generado alteraciones y suspensión de rutas en los mercados internacionales de transporte de mercancías, lo que ha provocado aumentos importantes en los costos tanto del transporte marítimo como aéreo.

“La situación es incierta y puede cambiar rápidamente, creando nuevas afectaciones o restricciones. Hay retrasos y desvío en rutas marítimas a nivel mundial, así como alza en tarifas y seguros que en algunos casos superan el 1000%, y también se ha impactado al transporte aéreo de mercancías”, destacó la presidenta de Amacarga.

Cierre del Estrecho de Ormuz impacta transporte marítimo mundial

Uno de los factores clave del impacto logístico global es el cierre del Estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Esta situación ha provocado diversas afectaciones:

Aumento de tarifas y seguros marítimos : los costos del transporte se han elevado drásticamente, con primas de seguros que superan el 1000% en algunos casos .

: los costos del transporte se han elevado drásticamente, con primas de seguros que superan el . Disrupciones en la cadena de suministro : varios buques han resultado dañados o varados, generando retrasos y escasez de espacio disponible.

: varios buques han resultado dañados o varados, generando retrasos y escasez de espacio disponible. Reconfiguración de rutas marítimas: navieras han suspendido o redirigido sus trayectos, aumentando tiempos de entrega y costos.

Navieras suspenden operaciones en Medio Oriente

Debido al deterioro de la seguridad en la región, diversas compañías navieras han suspendido operaciones o reservas de carga.

Entre las afectadas destacan:

Maersk , que suspendió el transporte marítimo de mercancías en siete países , entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

, que suspendió el transporte marítimo de mercancías en , entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait. MSC , que canceló todas las reservas de carga mundial hacia Medio Oriente .

, que canceló . Celestyal Cruises, que canceló varios cruceros en el Golfo Pérsico.

Transporte aéreo también enfrenta impactos globales

El conflicto también ha afectado al transporte aéreo internacional, principalmente por el cierre del espacio aéreo en la región.

Esto ha provocado:

Más de 20 mil vuelos cancelados , dejando a millones de personas varadas en aeropuertos de todo el mundo.

, dejando a millones de personas varadas en aeropuertos de todo el mundo. Aumento de costos operativos , debido a que el precio del combustible ha subido 72% desde el inicio de la guerra .

, debido a que el precio del combustible ha subido . Desvío de rutas aéreas, lo que incrementa tiempos de vuelo y costos.

Aerolíneas afectadas por el conflicto

De la misma manera, varias aerolíneas han tenido que ajustar operaciones debido a la situación en Medio Oriente:

Emirates suspendió vuelos a varios destinos de la región.

suspendió vuelos a varios destinos de la región. Qatar Airways canceló vuelos hacia Irán y redujo capacidad en la zona.

canceló vuelos hacia Irán y redujo capacidad en la zona. Lufthansa desvió vuelos para evitar el espacio aéreo iraní.

Nuevo líder iraní llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Este jueves, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la “venganza” es una prioridad “hasta que se logre por completo”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.