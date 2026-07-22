CFE firma alianza millonaria para cinco proyectos de energía limpia

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Foto: Reuters

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Cubico Sustainable Investments firmaron una alianza estratégica para desarrollar cinco proyectos de energía renovable en México, que sumarán una capacidad de 578 megavatios de corriente alterna (MWac) y movilizarán una inversión cercana a mil millones de dólares.

El acuerdo, anunciado este miércoles por Cubico, tendrá una vigencia de 25 años y forma parte del esquema de inversión mixta de la CFE, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y atender el crecimiento de la demanda de energía en el país.

Alianza entre CFE y Cubico impulsará cinco proyectos

La asociación contempla el desarrollo de cinco proyectos de energía renovable, además de incorporar 175.7 megavatios de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, lo que equivale a 500 MWh.

Según Cubico Sustainable Investments, la alianza público-privada permitirá ampliar la infraestructura energética y contribuir a la seguridad energética de México mediante nuevas instalaciones de generación y almacenamiento.

¿Dónde estarán los nuevos proyectos?

Los proyectos se construirán en los estados de:

Tamaulipas

Nuevo León

Campeche

Península de Yucatán

El primer desarrollo será Altamira Solar, cuya construcción está prevista para diciembre de 2026.

Los otros cuatro proyectos iniciarán obras durante el segundo trimestre de 2027, de acuerdo con el calendario dado a conocer por la empresa.

Buscan fortalecer la infraestructura eléctrica

Cubico, considerada una de las principales compañías privadas de energía renovable a nivel mundial, destacó que esta alianza con la CFE permitirá impulsar nueva infraestructura para responder al aumento en la demanda eléctrica.

La empresa señaló que los cinco proyectos forman parte de la estrategia para desarrollar capacidad de generación renovable y almacenamiento energético mediante el esquema de inversión mixta promovido por la empresa estatal.

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