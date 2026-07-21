Economía mexicana mantendría crecimiento en junio; Inegi anticipa avance anual de 1.7%

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Economía Mexicana se estanca. Getty Images

La economía mexicana habría registrado un crecimiento anual de 1.7% durante junio de 2026, de acuerdo con la estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) publicada este 21 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que el desempeño estaría impulsado principalmente por las actividades terciarias, mientras que las secundarias también mostrarían un avance.

El IOAE anticipa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 1.7% a tasa anual en junio respecto al mismo mes de 2025. Además, estima un crecimiento de 2.2% en las actividades terciarias y de 0.5% en las secundarias, con cifras desestacionalizadas.

Servicios impulsarían el crecimiento económico en junio

De acuerdo con el Inegi, las actividades terciarias, que incluyen los servicios, registrarían un crecimiento anual de 2.2%, el mayor entre los grupos de actividad económica considerados en el indicador oportuno. En tanto, las actividades secundarias tendrían un avance anual estimado de 0.5%.

El IOAE también anticipa un avance mensual

A tasa mensual, el Inegi estima que el IGAE registró un incremento de 0.2% en junio de 2026. La misma variación se proyecta para las actividades secundarias y terciarias, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas presentadas por el organismo.

¿Qué es el IOAE?

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) ofrece estimaciones anticipadas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y de las actividades secundarias y terciarias. Según el Inegi, este indicador permite adelantar hasta cinco semanas la información que posteriormente publica el IGAE.

El instituto precisó que las estimaciones del IOAE se elaboran mediante métodos econométricos, se presentan con intervalos de confianza de 95% y no sustituyen el cálculo tradicional del IGAE, sino que constituyen una estimación oportuna de su comportamiento.

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