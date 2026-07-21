¡Revisa tus facturas! El SAT actualiza lista negra de empresas simuladoras y da plazo para corregir

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Estos contribuyentes no deben declarar, según el SAT.. Foto: Archivo/Gettyimages

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su listado de empresas señaladas por emitir facturas falsas o actos jurídicos simulados. Los contribuyentes deben revisar si no realizaron operaciones con ellas para evitar problemas fiscales.

El pasado 3 de julio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) difundió un nuevo listado definitivo de contribuyentes señalados por realizar operaciones inexistentes.

Como consecuencia, sus comprobantes fiscales no tendrán efecto, conforme al quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Algunas empresas agregadas a la lista negra por facturas falsas

Agrícola La Muralla, S.P.R. de R.I.

Amoprojects, S.A. de C.V.

Artic Bar, S.A. de C.V.

Attaviti, S.A. de C.V.

Aztrecdai Equipos y Servicio, S.A. de C.V.

Bil Expo Services, S.A. de C.V.

Caseti de México, S. de R.L. de C.V.

Comercial Mayorista Suuem, S.A. de C.V.

Comercializadora Ferlomi, S.A. de C.V.

Comercializadora Uvor, S. de R.L. de C.V.

Comercializadora y Distribuidora La Más Regia, S.A. de C.V.

Comercializadora y Edificadora Blazky, S.A. de C.V.

Constructora Keherlozada, S.A. de C.V.

Constructora Osciller, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Forma Binaria, S.A. de C.V.

Coolt, S.A.P.I. de C.V.

Dalcrise, S.A. de C.V.

Emporio DSL Consultores, S.A. de C.V.

Empresa Abensur, S.A. de C.V.

Estructuras Industriales y Soldadura Especializada, S.A. de C.V.

Executive Comercializadora, S.A. de C.V.

Importante: Esta no es la lista completa del oficio publicado en el DOF. El listado global definitivo del SAT incluye a más personas físicas y morales.

¿Qué hace el SAT si alguien obtiene una factura de empresa simuladora?

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que la lista incorpora a empresas que no desvirtuaron los señalamientos del SAT por la presunta emisión de facturas falsas.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que los contribuyentes que hayan recibido comprobantes de dichas empresas tienen un lapso de 30 días hábiles tras darse a conocer la lista para corregir los efectos fiscales en su declaración complementaria.

Si no hacen las correcciones, el SAT podría restringir temporalmente el uso de certificados de sello digital para emitir comprobantes fiscales.

Por ello, el IMCP recomendó a los contribuyentes estar pendientes de las publicaciones del DOF sobre empresas con operaciones inexistentes.

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