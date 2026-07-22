¿Surtes gasolina, diésel o gas LP a los vehículos de tu empresa? Habrá un nuevo registro

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Foto: Cuartoscuro

Si tu empresa cuenta con instalaciones para abastecer gasolina, diésel o gas LP exclusivamente a sus propios vehículos, esto te interesa. La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que implementará un Programa temporal de Registro para el Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos, el cual permitirá a quienes obtengan el registro continuar realizando esta actividad mientras solicitan y obtienen el permiso definitivo conforme al nuevo marco regulatorio.

¿A quién aplica este nuevo registro?

Antes que nada, es importante aclarar que el Programa no está dirigido a cualquier persona o negocio que consuma combustibles.

La Comisión Nacional de Energía explicó que está dirigido a quienes cuentan con instalaciones donde realizan el despacho para autoconsumo de petrolíferos, es decir, suministran gasolina, diésel o gas LP únicamente a los vehículos que son de su propiedad o están en su posesión y que utilizan para su actividad económica u objeto social.

La CNE precisó que este esquema no autoriza la venta, cesión, traspaso o transferencia de los combustibles.

📢 #Comunicado | La Comisión Nacional de Energía informa que implementará un Programa temporal de Registro para la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos.

🔗https://t.co/eJqND1hqNs pic.twitter.com/BOUDXkPjfI — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) July 21, 2026

¿Para qué servirá el registro?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, el Programa permitirá:

Identificar las instalaciones donde ya se realiza esta actividad.

Fortalecer la trazabilidad de las operaciones.

Contar con un mecanismo temporal de transición regulatoria.

Permitir que las personas registradas continúen realizando el despacho para autoconsumo mientras obtienen el permiso definitivo que emitirá la CNE.

El organismo informó que el Programa será temporal, ágil y excepcional, y será publicado en las próximas semanas.

¿Qué hará la CNE durante este periodo?

Como parte de la implementación del Programa, la Comisión informó que notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional sobre las acciones regulatorias que llevará a cabo durante el periodo de transición.

La finalidad, explicó, es fortalecer la coordinación entre autoridades para que las personas que obtengan y mantengan el registro puedan realizar el despacho para autoconsumo de petrolíferos mientras reciben el permiso definitivo correspondiente.

¿Por qué se implementará este Programa?

La Comisión Nacional de Energía señaló que este nuevo esquema responde a la entrada en vigor de la Ley del Sector Hidrocarburos y de su Reglamento, que establecen un nuevo marco regulatorio para la actividad de despacho para autoconsumo de petrolíferos.

Con esta medida, la CNE afirmó que busca avanzar en la aplicación del nuevo marco regulatorio energético nacional mediante un mecanismo de transición para quienes realizan esta actividad.

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