Mundial de Futbol 2026: Piratería dejará pérdidas por 400 mdp en CDMX, alerta Canaco

GENERANDO AUDIO...

Canaco pidió más acciones contra la piratería. Foto: Cuartoscuro.

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) señaló que la piratería de productos del Mundial de Futbol 2026 podría generar más de 400 millones de pesos en pérdidas para el comercio formal.

Mediante un comunicado, el organismo empresarial destacó que el mercado de productos “clones” crecerá “exponencialmente”.

La venta de este tipo de mercancía podría escalar hasta el 25% de los ingresos obtenidos por el comercio informal e ilegal en el Centro Histórico de la capital.

“Calculamos que su impacto sobre las marcas registradas y el comercio legal supere los 400 millones de pesos, afectando la recaudación de impuestos como el IVA en más de 64 millones de pesos, únicamente en la capital de la República”, destacó el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Vicente Gutiérrez subrayó que la venta de productos clones relacionados con el Mundial de Futbol 2026 no se limita al Centro Histórico de CDMX; también ocurre en negocios donde se ofrecen productos asiáticos.

Además, resaltó que es difícil estimar las ventas de estos productos en los tianguis de la ciudad, debido a la “pulverización” de este tipo de actividad.

Canaco CDMX pide implementar más acciones contra la piratería

Canaco reconoció que existen esfuerzos de las autoridades para “combatir la piratería” de ropa y marcas deportivas en vísperas del certamen deportivo.

Sin embargo, consideró necesaria “una estrategia de contención más robusta para evitar que el mercado ilegal capture la demanda generada por el evento futbolístico.”

Ante esto, Vicente Gutiérrez pidió:

Implementar más operativos contra el contrabando y la piratería en CDMX.

Revisar portales web dedicados a la venta de camisetas, souvenirs y accesorios deportivos relacionados a la Copa del Mundo.

Mejorar la revisión documental y física en aduanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.