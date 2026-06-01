Entra en vigor la Manifestación de Valor Electrónica del SAT; esto cambia para importadores

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La Manifestación de Valor Electrónica del SAT entró en vigor este 1 de junio de 2026, convirtiéndose en una obligación para los importadores en México, quienes ahora deberán acreditar de manera digital el valor real, origen y trazabilidad de las mercancías que ingresan al país.

La medida forma parte de los cambios realizados a la Ley Aduanera y a las Reglas Generales de Comercio Exterior. Tras una prórroga otorgada el pasado 31 de marzo, la nueva disposición comenzó a aplicarse este mes con el objetivo de fortalecer los controles sobre las operaciones de importación.

Con este esquema, los importadores asumen la responsabilidad directa de presentar la información relacionada con las mercancías, una tarea que anteriormente realizaban en gran medida los agentes aduanales.

¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica?

La Manifestación de Valor Electrónica es un conjunto de documentos digitales mediante el cual los importadores declaran, bajo protesta de decir verdad, el valor completo de las mercancías importadas y la información que permite verificar su trazabilidad.

El trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vucem), actualmente administrada por la Agencia de Transformación Digital, y requiere el uso de la firma electrónica o e.firma.

La información presentada permite a las autoridades aduaneras revisar de forma digital la congruencia de los datos declarados en cada operación de comercio exterior.

¿A quiénes afecta la nueva obligación del SAT?

La disposición aplica principalmente a las personas físicas y morales que realizan importaciones de mercancías a territorio mexicano.

De acuerdo con la nueva disposición en comercio exterior, los importadores son ahora los responsables de integrar y conservar el expediente electrónico que respalde cada operación.

Esto implica que deberán contar con documentación suficiente para demostrar el valor declarado de los bienes y los costos asociados a la importación.

La medida cobra relevancia en un contexto marcado por la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué documentos deben integrarse en la Manifestación de Valor Electrónica?

Los importadores deberán consolidar diversos documentos que respalden la operación comercial.

Entre ellos se encuentran:

Factura comercial

Documentos de transporte

Comprobantes de pago de mercancías

Comprobantes de pago de gastos incrementables

Contratos comerciales que establezcan términos y condiciones de compra

Información relacionada con gastos incrementables y fechas de pago

Documentación de origen o procedencia de las mercancías

Estudios de valoración aduanera, cuando corresponda

Toda esta información deberá integrarse electrónicamente en la plataforma correspondiente.

SAT busca combatir subvaluación y fraudes fiscales

Especialistas señalaron que la nueva obligación forma parte de las acciones impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria para combatir prácticas como la subvaluación de mercancías, la triangulación comercial y posibles esquemas de evasión fiscal.

La autoridad podrá comparar digitalmente la información presentada en facturas, contratos, comprobantes de pago y pedimentos para detectar inconsistencias.

El nuevo modelo también se alinea con las acciones del Plan Maestro del SAT orientadas a verificar la materialidad de las operaciones comerciales realizadas por las empresas.

¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento?

Las inconsistencias, errores o falta de documentación podrían derivar en diversas sanciones administrativas y operativas.

Entre los riesgos mencionados por especialistas se encuentran:

Multas por incumplimientos aduaneros

Revisiones adicionales por parte de las autoridades

Gastos derivados de inspecciones y maniobras aduaneras

Cancelación de programas IMMEX

Suspensión del padrón de importadores

Afectaciones para los agentes aduanales involucrados en la operación

Además, errores relacionados con reglas de origen o clasificación arancelaria podrían generar retrasos en las cadenas de suministro y afectar el flujo de mercancías.

Nueva obligación busca alinearse con estándares internacionales

Especialistas en comercio exterior consideran que la implementación de la Manifestación de Valor Electrónica forma parte del proceso de adaptación de México a estándares internacionales de trazabilidad y transparencia comercial.

La información proporcionada por exportadores y utilizada por importadores permitirá respaldar mejor las operaciones comerciales frente a auditorías de comercio exterior y verificaciones de las autoridades aduaneras.

También busca fortalecer la documentación que respalda el intercambio comercial en el marco de acuerdos internacionales como el TLCUEM y el T-MEC, cuya revisión comenzará el próximo 1 de julio.

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