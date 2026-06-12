¡Adiós al papeleo! CNBV facilita trámites para obtener créditos en México con firma electrónica

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Según el DOF habrá menos trámites en créditos. Foto: Cuartoscuro

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) facilitará los trámites para obtener crédito en México.

La medida busca reducir trámites, agilizar el acceso al financiamiento; además de fortalecer la digitalización del sistema financiero.

Las nuevas disposiciones permitirán a los bancos reutilizar documentación vigente, aceptar la firma electrónica y realizar verificaciones digitales. La entrada en vigor de las nuevas medidas se contarán a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las instituciones tendrán hasta 90 días para adaptarse.

¿Qué cambia con los créditos en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito con el objetivo de simplificar la integración de expedientes y acelerar los procesos de autorización.

Uno de los principales cambios es que los bancos ya no tendrán que solicitar nuevamente documentos que ya estén en el expediente del cliente, siempre que la información se encuentre actualizada y vigente.

🏦 DOF | CNBV impulsa la digitalización del crédito en México



📄 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó reformas que simplifican la integración de expedientes crediticios en instituciones bancarias.



💻 Entre los principales cambios destacan:

🔹 Reutilización de… pic.twitter.com/gWULLGDnXF — Revista Legislatura (@Rlegislatura) June 12, 2026

La firma electrónica será válida para solicitar créditos

La reforma incorpora la posibilidad de utilizar Firma Electrónica Avanzada o Firma Electrónica Fiable para la solicitud y formalización de créditos de consumo y comerciales mediante medios digitales.

Con esta medida, los usuarios podrán realizar diversos trámites sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal para firmar documentación.

Los bancos podrán usar movimientos de cuentas para evaluar créditos

Otro cambio relevante es que las instituciones financieras podrán considerar los registros de abonos y cargos realizados durante al menos los últimos tres meses en cuentas administradas por ellas para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes.

Esta medida aplicará tanto para algunos créditos al consumo como para determinados financiamientos comerciales, conforme a las políticas internas de cada banco.

Habrá verificaciones digitales para créditos comerciales

La nueva regulación también permitirá realizar verificaciones no presenciales mediante medios electrónicos en créditos comerciales.

Con ello, las instituciones podrán sustituir algunas visitas físicas por mecanismos digitales, siempre que se garantice la seguridad, autenticidad e integridad de la información utilizada durante el proceso.

Menos carga administrativa para usuarios y empresas

La CNBV señaló que estas modificaciones buscan impulsar la digitalización del sistema financiero, reducir costos burocráticos y también agilizar la contratación de productos crediticios.

Además, la simplificación de expedientes permitirá que los bancos reutilicen información previamente validada, evitando duplicidades y reduciendo tiempos de gestión.

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