BP pone a la venta participaciones en dos megaproyectos petroleros del Golfo de México

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Foto: Reuters

La petrolera británica BP inició el proceso para vender participaciones en dos de sus desarrollos más importantes en el Golfo de México, una operación que podría representar miles de millones de dólares y que forma parte de la estrategia impulsada por su nueva directora ejecutiva, Meg O’Neill.

De acuerdo con información publicada por Reuters, la compañía busca colocar participaciones minoritarias en los proyectos Kaskida y Tiber, considerados piezas clave para el crecimiento futuro de su negocio petrolero en Estados Unidos.

Kaskida y Tiber, apuestas estratégicas para la próxima década

Ambos proyectos se encuentran en fase de desarrollo y están diseñados para convertirse en importantes centros de producción de crudo en aguas profundas.

Las previsiones de la empresa apuntan a que cada uno alcance una capacidad cercana a 80 mil barriles diarios de petróleo. Kaskida tiene previsto iniciar operaciones en 2029, mientras que Tiber comenzaría a producir un año después.

Aunque no se ha revelado el porcentaje de participación que BP pretende vender, fuentes consultadas por Reuters señalaron que la compañía ya puso en marcha el proceso para encontrar inversionistas interesados.

BP refuerza su apuesta por petróleo y gas

La decisión ocurre después de que BP modificara su estrategia corporativa para concentrarse nuevamente en el negocio de petróleo y gas, reduciendo el peso que había otorgado a las energías renovables en años recientes.

La empresa tomó este rumbo tras enfrentar presiones de inversionistas y un desempeño bursátil por debajo de las expectativas.

La llegada de Meg O’Neill a la dirección general, en abril pasado, también marca una nueva etapa para la compañía. Se trata de la primera persona externa que asume el liderazgo de BP en más de un siglo de historia.

Estados Unidos, clave para el crecimiento de BP

La petrolera considera al mercado estadounidense como uno de los motores principales de su expansión futura.

Su meta es elevar la producción en Estados Unidos hasta alrededor de un millón de barriles equivalentes de petróleo por día para 2030, lo que representaría una parte significativa de su objetivo global de producción.

Precios del petróleo mantienen impulso

El movimiento de BP ocurre en un contexto de altos precios internacionales del petróleo. Durante 2026, las cotizaciones del crudo han registrado fuertes incrementos debido a las tensiones geopolíticas y a las afectaciones en el suministro derivadas del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Este entorno ha reforzado el interés de las grandes petroleras por desarrollar proyectos de extracción de gran escala y maximizar el valor de sus activos estratégicos.

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