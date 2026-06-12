Petróleo baja de precio para este viernes 12 de junio; alcanza valor mínimo en dos meses

GENERANDO AUDIO...

Barriles de petróleo. Foto: Reuters.

Los precios del crudo de petróleo bajaron más de un 3% este viernes 12 de junio, llegando a mínimo registrado en dos meses, después de que Estados Unidos canceló ataques contra Irán en la antesala de un posible acuerdo para terminar la guerra.

A las 11:11 GMT, los futuros del crudo de Brent bajaron 3.13 dólares, llegando a 87.25 dólares por barril. En cambio, el West Texas Intermediate (WTI) disminuyó en 3.14% dólares, por lo que costó 84.57 dólares para este día.

De esa forma, ambos marcadores internacionales mostraron que el barril crudo de petróleo estuvo un 3% más barato que el día anterior. Con eso, tocaron su nivel más bajo de precio desde el pasado 17 de abril.

La disminución del precio del petróleo de este viernes 12 de junio se registró un día después de que el presidente Donald Trump canceló ataques aéreos en Irán: el último eslabón de las ofensivas entre ambos países que se intensificaron esta semana.

La guerra entre Estados Unidos e Irán

Además, los ajustes al petróleo ocurrieron en la antesala de un posible acuerdo para terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.

Una fuente informó a Reuters que el memorando del acuerdo podría firmarse el próximo domingo 14 de junio en Ginebra.

La agencia de noticias iraní Mehr aseguró que las negociaciones finales sobre el memorando se centrarán en demandas nucleares y económicas; en cambio, excluirán los debates sobre el programa de misiles de Irán.

Tras la firma del memorando, iniciaría un periodo de 60 días para realizar conversaciones sobre los temas nucleares.

Entre tanto, las reservas mundiales y regionales de crudo siguen bajas; podrían reducirse aún más pese a un acuerdo de paz, por el tiempo que se requiere para garantizar un flujo ininterrumpido de petróleo, destacó el analista de PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.