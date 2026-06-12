SpaceX dispara su valor de mercado y coloca a Musk como el primer “billonario” del mundo

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Elon Musk se convierte en el primer “billonario”. Foto: AFP.

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más de un 20% hasta los 166 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer “billonario” del mundo.

La llegada de SpaceX al mercado Nasdaq de Nueva York puso fin a semanas de expectativa entre inversionistas interesados en la empresa fundada por Musk, que actualmente integra operaciones relacionadas con cohetes, satélites e inteligencia artificial.

Durante un evento realizado en Starbase, Texas, Musk señaló que la compañía busca desarrollar infraestructura para transportar personas a la Luna, Marte y otros destinos espaciales.

Acciones de SpaceX elevan su valor de mercado

La empresa colocó más de 555 millones de acciones a un precio inicial de 135 dólares por título, según documentos presentados ante los reguladores de los mercados estadounidenses.

Tras el incremento registrado en la jornada de este viernes, la valoración bursátil de SpaceX se aproximó a los 2 billones de dólares. Con ello, la compañía se ubicó entre las diez empresas con mayor valor de mercado en Estados Unidos.

Además, existen opciones sobre cerca de 83 millones de acciones adicionales, lo que podría elevar la recaudación total por encima de los 86 mil millones de dólares.

La salida a bolsa generó interés entre inversionistas y analistas financieros. De acuerdo con datos de Bloomberg, la demanda de acciones fue más de cuatro veces superior a la oferta inicial disponible.

De acuerdo con Forbes, Elon Musk es el primer trillonario del mundo; sin embargo, es difícil confirmarlo, ya que nadie ha alcanzado oficialmente una fortuna de un trillón de dólares.

SpaceX, inteligencia artificial y expansión de Starlink

Fundada por Elon Musk en 2002, SpaceX amplió sus operaciones con la incorporación de actividades relacionadas con inteligencia artificial mediante xAI y con servicios de conectividad satelital a través de Starlink.

La empresa cotiza bajo el símbolo bursátil “SPCX” y su desempeño es seguido de cerca por Wall Street, especialmente porque podría abrir paso a futuras ofertas públicas iniciales de compañías vinculadas con inteligencia artificial.

Entre ellas se encuentran OpenAI y Anthropic, que recientemente iniciaron trámites regulatorios relacionados con posibles salidas al mercado bursátil.

Elon Musk fortalece su posición financiera tras la salida a bolsa

La operación también podría beneficiar a empleados actuales y antiguos de la empresa, así como a inversionistas que han mantenido participación en la compañía durante casi 25 años.

Los ingresos de SpaceX alcanzaron los 18 mil 700 millones de dólares en 2025. Sin embargo, la empresa reportó pérdidas netas por 4 mil 900 millones de dólares, asociadas principalmente a inversiones para desarrollar capacidades de inteligencia artificial.

Gran parte de las expectativas de crecimiento de la compañía se concentran en la expansión de Starlink y en el desarrollo de xAI, responsable del chatbot Grok.

En documentación presentada ante reguladores estadounidenses, SpaceX proyectó ingresos potenciales por más de 28.5 billones de dólares derivados de distintos mercados y servicios. Con el incremento de las acciones tras el debut bursátil, Elon Musk amplió su ventaja como la persona con mayor patrimonio del mundo.

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