Jitomate y papa ponen en aprietos a familias; sube costo de la canasta alimentaria

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Jitomate y papa. Foto: Cuartoscuro

El costo de la canasta alimentaria y los precios del jitomate, la papa y otros alimentos continúan presionando el gasto de las familias mexicanas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso mínimo necesario para cubrir alimentos y otros gastos esenciales aumentó durante mayo de 2026, mientras que la canasta alimentaria registró incrementos anuales por encima de la inflación general del país.

Las cifras publicadas por el instituto muestran que una persona necesitó al menos mil 960.23 pesos mensuales para cubrir únicamente su alimentación en zonas rurales y 2 mil 597.37 pesos en zonas urbanas. Estos montos corresponden a las llamadas líneas de pobreza extrema por ingresos.

Si además se consideran gastos relacionados con transporte, vivienda, educación y vestido, el ingreso mínimo requerido ascendió a 3 mil 554.28 pesos mensuales en zonas rurales y a 4 mil 929.96 pesos en áreas urbanas.

Canasta alimentaria supera el nivel de inflación

Los datos del Inegi indican que el valor de la canasta alimentaria aumentó 6.3% anual en las zonas rurales y 6.9% en las urbanas durante mayo de 2026. Ambos incrementos se ubicaron por encima de la inflación general anual, que fue de 3.94%.

Este comportamiento refleja que los alimentos continúan registrando variaciones superiores a las observadas en el índice general de precios al consumidor.

De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación anual se ubicó en 3.94% durante mayo, mientras que el índice general registró una disminución mensual de 0.21%.

Jitomate y papa presionan precios de alimentos

Entre los productos que incidieron en el comportamiento de los precios se encuentran la papa y otros tubérculos, que figuraron entre los genéricos con mayor impacto al alza durante mayo de 2026. También se registraron incrementos en vivienda propia, gas doméstico LP, pollo y tortilla de maíz.

Información difundida con base en datos del Inegi señala que el jitomate y la papa se encuentran entre los alimentos que han contribuido al aumento del costo de la canasta alimentaria, lo que ha impactado el presupuesto destinado a la compra de productos básicos.

Aunque durante mayo los precios de frutas y verduras en conjunto registraron una disminución mensual de 3.18%, algunos productos específicos mantuvieron presiones sobre el gasto alimentario de los hogares.

Inegi reporta mayores ingresos para cubrir gastos básicos

El reporte de líneas de pobreza por ingresos permite estimar cuánto dinero requiere una persona para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Durante mayo de 2026, los montos necesarios para cubrir estos conceptos registraron incrementos respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cifras muestran que los hogares requieren mayores recursos para mantener el acceso a alimentos y otros bienes esenciales, en un contexto donde algunos productos de consumo frecuente continúan registrando variaciones de precio.

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