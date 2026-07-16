Cofinavit: así funciona el esquema del Infonavit para obtener un mayor crédito para vivienda

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Cofinavit: Obtén más dinero para adquirir una vivienda. Foto: Getty

El Cofinavit es un esquema del Infonavit que permite combinar un crédito hipotecario del Instituto con un financiamiento otorgado por una institución bancaria para incrementar el monto disponible para adquirir una vivienda, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos establecidos por ambas entidades.

A diferencia del crédito tradicional del Infonavit, el Cofinavit integra tres fuentes de recursos: el crédito otorgado por el Instituto, un segundo crédito concedido por una institución financiera participante y el ahorro acumulado por el trabajador en la Subcuenta de Vivienda.

El objetivo de este esquema es ampliar la capacidad de compra del derechohabiente cuando el monto que puede obtener únicamente con el Infonavit resulta insuficiente para adquirir un inmueble, de acuerdo con factores como el ingreso, la capacidad de pago y el valor de la propiedad.

¿Qué es el Cofinavit y cómo funciona?

De acuerdo con el Infonavit, el Cofinavit es un esquema de cofinanciamiento mediante el cual participan de manera conjunta el Instituto y una institución financiera.

En este modelo:

El Infonavit otorga un crédito hipotecario .

otorga un . Un banco o institución financiera concede un segundo financiamiento.

Se utiliza el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda como parte de la operación.

Los recursos obtenidos deben destinarse a la compra de una vivienda que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y de valuación establecidos tanto por el Infonavit como por la institución financiera que participe en el proceso.

Con este esquema es posible adquirir:

Vivienda nueva .

. Vivienda usada.

Antes de formalizar la operación, el inmueble debe cumplir con las condiciones establecidas para su escrituración y contar con la documentación correspondiente.

Requisitos para solicitar el Cofinavit

Para acceder al Cofinavit, el trabajador debe cumplir con los requisitos establecidos por el Infonavit y, de forma adicional, con los criterios de evaluación de la institución financiera que otorgará el crédito complementario.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.

con relación laboral vigente. Cumplir con la precalificación del Instituto, que actualmente requiere un mínimo de 100 puntos .

. Contar con capacidad de pago.

Cumplir con las condiciones de crédito establecidas por el banco participante.

El Infonavit señala que la aprobación de su crédito no implica automáticamente la autorización del financiamiento bancario, ya que cada institución realiza su propia evaluación crediticia.

¿De qué depende el monto asignado?

El monto que puede otorgar el Infonavit depende de distintos factores, entre ellos:

Salario .

. Edad .

. Capacidad de pago .

. Plazo del financiamiento .

. Ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

De acuerdo con las políticas de crédito vigentes, el monto máximo del financiamiento para 2026 supera los 4 millones de pesos, aunque sólo los trabajadores que cumplen con los criterios financieros establecidos pueden acceder a los montos más altos.

Además, las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación establecen que, para efectos del otorgamiento del crédito, el Infonavit reconoce ingresos de hasta 15 veces el salario mínimo mensual, parámetro que forma parte del cálculo del monto máximo del financiamiento.

Durante la operación del Cofinavit, tanto el Infonavit como la institución financiera formalizan las garantías correspondientes sobre el inmueble.

Como parte del proceso también se requiere:

Que el inmueble cuente con un avalúo vigente .

. Que la compraventa se formalice mediante escritura pública .

. Cumplir con los requisitos jurídicos y registrales aplicables.

Si la vivienda presenta problemas legales, como conflictos de propiedad, falta de documentación o situaciones registrales que impidan la escrituración, el trámite puede retrasarse o no concluir hasta que esas condiciones sean regularizadas.

Al tratarse de un esquema de cofinanciamiento, el trabajador adquiere obligaciones tanto con el Infonavit como con la institución financiera.

Antes de contratar el Cofinavit, el Instituto recomienda revisar aspectos como:

El monto total del financiamiento.

Las tasas de interés de ambos créditos.

de ambos créditos. Los plazos de pago.

El monto de las mensualidades.

La capacidad de pago a largo plazo.

Cada crédito conserva sus propias condiciones financieras, por lo que el acreditado debe conocer las obligaciones que asumirá con ambas instituciones antes de formalizar la compra de la vivienda.

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