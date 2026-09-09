Con iniciativa de Pagos Digitales, Sheinbaum busca poner las transferencias por encima del efectivo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum esta noche, busca incentivar el pago electrónico por encima del efectivo.

En su exposición de motivos, señala que la reforma pretende que cualquier persona pueda pagar de manera digital, con referencia a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que acota que entre 2021 y 2024 el uso del efectivo como medio de pago disminuyó del 90.1 al 85.2% en compras de 500 pesos o menos. En cambio, el uso de transferencias electrónicas y aplicaciones móviles pasó del 1.6 al 4.4% en el mismo lapso.

Además, señala que las autoridades deberán implementar Soluciones Tecnológicas para aceptar los Medios de Pago Electrónicos y Digitales para atención de trámites y servicios.

Entre ellas se implementarán:

CURP Digital

Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales

Ventanilla Digital Nacional de Inversiones

Plataforma de Establecimientos Mercantiles

Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pagos Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago.

Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, el Banco de México (Banxico) podrá ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista, a fin de generar alternativas que se adapten a las necesidades de la población, para incentivar el uso de Medios de Pago Electrónicos y Digitales.

Además, implementará programas informáticos que faciliten el uso de las transferencias electrónicas de fondos para la realización de pagos.

En tanto que las entidades deberán realizar las acciones necesarias para promover la inclusión financiera de la población.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.